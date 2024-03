Uiterst zorgwekkende details over Ajax gedeeld: 'Spelers klagen, zitten meer thuis dan op het veld!'

Spelers van Ajax klagen dat er onder leiding van John van 't Schip weinig groepstrainingen plaatsvinden, zo weet het voormalig X-account Hamstelaar te melden. Jaren geleden maakte Hamstelaar, wiens echte naam onbekend is, naam in de transferwindows door transfernieuws over de Amsterdammers naar buiten te brengen. Nu deelt hij details over de trainingen.

Op sociale media werd geschreven dat Ajax afgelopen week na de kansloze nederlaag bij AZ drie dagen vrij is geweest. Het X-account Hamstelaar, tegenwoordig KlerryHunstra en nog steeds goed ingevoerd rondom Ajax, meldt dat deze geruchten kloppen: "Ze zitten meer thuis dan op het veld. Lekker 2 dagen trainen en 3 dagen vrij. Vrijwilligerswerk in Amsterdam", is de conclusie van hem.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Ajax-spelers zijn keihard over beslissing van John van 't Schip: 'Heeft niets meer met topsport te maken'

Het account bevestigt vervolgens in een nieuw bericht dat de geruchten de waarheid zijn: "Het klopt als een bus. Spelers klagen dat er weinig groepstrainingen zijn", weet hij. "Morgen zullen er gelukkig een groot aantal op eigen gelegenheid op de club komen. Maar het is een feit dat na een verlies tegen AZ de spelers gewoon twee dagen niet op de club hoefden te komen", valt er te lezen.

Dat er vrije dagen bestaan in het voetbal is niet gek, maar op de supporters van de Amsterdammers komt het gek over omdat trainer John van 't Schip er een nieuw systeem in wil slijpen bij Ajax. Tegen AZ begon de coach een week geleden met vijf verdedigers, waar hij op dat moment maar één keer op getraind had.

Inmiddels is de informatie bevestigd door ESPN.