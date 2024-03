Van der Gijp draait zich plotseling om en scheldt cameraman uit: 'Paardenlul!'

René van der Gijp zorgt woensdagavond voor een opvallend moment in Vandaag Inside. De vaste tafelgast van de talkshow houdt zich - wijselijk - grotendeels buiten een discussie aan tafel over de kansen van Mark Rutte om tot secretaris-generaal van de NAVO te worden verkozen, maar wordt er door Wilfred Genee op geattendeerd dat zijn hoofd steeds nét in beeld verschijnt.

De conclusie in de studio is dat het wel snor zit met de kansen van de demissionair minister-president, waarna Genee ineens een zijpad inslaat. "Het is heel grappig, ik zit steeds naar jouw bolletje te kijken", zegt de presentator. "Normaal gesproken is jouw bolletje niet in beeld", vervolgt hij richting Van der Gijp. "Maar hier weer." Van der Gijp reageert: "Nu doet hij het godverdomme expres", waarop hij zich omdraait en de cameraman ongezouten uitmaakt voor 'Paardenlul'.