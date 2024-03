Van Dijk hoopvol over kansen Oranje op EK: 'Zeker als iedereen fit en in vorm is'

hoopt de komende jaren nog iets groots te presteren met Oranje. De 32-jarige speler vindt het namelijk belangrijk echt wat na te laten, waar mensen later aan terug denken. Mogelijk kan dat aankomende zomer al, als Oranje aantreedt op het EK in Duitsland.

In een groot interview met Voetbal International blikt Van Dijk vooruit op de komende periode voor het Nederlands elftal. “Ik hoop met Oranje een onvergetelijke indruk te maken. Ik denk dat voetballers wel een legacy willen achterlaten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat dat betreft, baal ik nog steeds van de verloren finale van de Nations League in 2019, tegen Portugal. Toen heerste er echt grote teleurstelling in de kleedkamer, doordat iedereen besefte dat dit hét moment was waarop we met het Nederlands elftal een prijs hadden kunnen pakken en daarmee geschiedenis schrijven. Zulke kansen zijn heel schaars.”

Toch vindt Van Dijk ook dat goed spel een manier is om de harten van de fans te stelen. “Los van prijzen kun je ook qua voetbal indruk maken. Er zijn Oranje-teams waarover de mensen nu nog steeds praten. We gaan er ook echt voor. Het EK winnen is natuurlijk het ultieme, maar een betere indruk achterlaten dan we hebben gedaan in Qatar telt voor mij ook. Ik voel heel sterk dat dit mogelijk is met de huidige groep en bondscoach, alleen zijn we wel afhankelijk van wat ik eerder zei: vorm, blessures en een beetje geluk.”

De Bredanaar steekt niet onder stoelen of banken dat Oranje ver kan komen op het EK in Duitsland. ‘We hebben een heel goede selectie, maar we zullen het alleen wel moeten laten zien. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat we dat als Oranje de laatste twee toernooien nog niet écht hebben gedaan. Dat is wat anders dan dat ik er geen vertrouwen in heb. Mijn geloof in deze groep en de bondscoach is juist ontzettend groot, al snap ik ook de scepsis van een deel van het publiek, dat denkt ‘Oké, laat het dan ook maar zien’. En dat kunnen we, als iedereen fit is en zijn beste vorm meeneemt naar Duitsland. Dan kunnen we als team echt heel ver komen.”

Om hoge ogen te gooien op het EK, heeft Oranje misschien wel een Memphis Depay in topvorm nodig. “Die zat er vorige week lekker in tegen Internazionale in de Champions League. Een fitte Memphis is zo ongelooflijk belangrijk voor het team. Hij heeft dat in de afgelopen jaren vaak genoeg bewezen. Ik heb er vertrouwen in dat hij dat nog steeds is. Ik vond hem heel dreigend tegen Inter, scherp. Memphis kan het iedere verdediger ter wereld heel moeilijk maken.”