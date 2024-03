Van Hooijdonk en Perez trekken pijnlijke conclusies over Ajax: ‘Geen aanvallende wapens, nul’

Ajax was donderdagavond totaal niet bij machte om tegen Aston Villa (4-0) ook maar kansen te creëren. Verdedigend was het ook niet geweldig, maar vooral het aanvallende onvermogen was schrijnend volgens Pierre van Hooijdonk en .

In de Nederlandse Eredivisie doet Ajax qua gemaakte doelpunten niet onder voor FC Twente en AZ (respectievelijk 55 om 49 en 49) en heeft het niet veel minder goals gemaakt dan nummer twee Feyenoord. Op eigen bodem is vooral de defensieve zwakte vaak onderwerp van gesprek. Zo kreeg nummer zestien RKC Waalwijk minder doelpunten tegen dan de Amsterdamse formatie. Toch viel tegen Villa de analisten van ESPN vooral het aanvallende onvermogen op. “Je hebt als Ajax tegen de nummer vier van Premier League aanvallend geen wapens om ze pijn te doen. Nul", concludeerde Pierre van Hooijdonk. “Je kunt tegenhouden zoveel je wilt en dat deden ze in de thuiswedstrijd goed. Maar ze kwamen achter, dan moet je aan de bal wat laten zien en dat was veel te weinig.”

Artikel gaat verder onder video

Kenneth Perez is het helemaal eens met zijn collega-analist. “Ajax heeft geen wapens. Niks om een goal te maken, al hielden ze Villa tot de blessures en rode kaart wel goed tegen.” Toch snapt de Deen niet wat fans vooraf hadden verwacht. “Het blijft mij verbazen hoe hoog de verwachtingen liggen. Alsof de mensen geen kortetermijngeheugen hebben. Ze kunnen het in de Eredivisie haast niet doen.”

Ajax schoot in Birmingham twee keer, waarvan één poging op doel was. De Expected Goals-teller voor de hele wedstrijd bleef daarmee steken op 0,34. Volgens Van Hooijdonk moet Ajax hopen dat sterkhouders Steven Berghuis en Steven Bergwijn snel terugkomen. “Toen Van ’t Schip aan het roer kwam, waren ze er wel en was Ajax aan de beterende hand. De voorhoede maakte het verschil. Als twee van de drie bepalende spelers er niet zijn, dan zak je heel ver terug en gaan anderen er nog slechter uitzien.”