Van Hooijdonk ondanks doelpunt niet overtuigd: 'Kreeg het idee dat het wat te snel ging voor hem'

heeft Pierre van Hooijdonk vrijdagavond, ondanks het maken van de 2-0, niet kunnen overtuigen van zijn meerwaarde voor het Nederlands elftal. De NOS-analist betitelt het spel van de middenvelder van Al-Ettifaq als 'erg pover' en suggereert dat het feit dat de oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool zijn kunsten tegenwoordig in Saudi-Arabië vertoont daar veel mee te maken zou kunnen hebben.

Wijnaldum maakt deze week voor het eerst sinds zijn overstap naar Al-Ettifaq weer deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, waarvoor hij tijdens de Final Four van de Nations League in juni 2023 zijn laatste speelminuten maakte. Zo'n twintig minuten voor tijd stond de inmiddels 33-jarige middenvelder precies op de goede plek om een indraaiende voorzet van Cody Gakpo achter de Schotse doelman Angus Gunn te koppen, waarmee hij Oranje op een 2-0 voorsprong bracht.

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart denkt dat die treffer wel het verschil kan maken voor wat betreft de wijze waarop Wijnaldum zelf terug zal kijken op zijn rentree in de nationale ploeg. "Jazeker, dit was het hoogtepunt voor hem", zegt de oud-middenvelder. "Wel leuk voor hem, dat is ook zijn kwaliteit: in de zestien komen en dan krijgt hij hem altijd op z'n hoofd of voor z'n voeten, dat is geen toeval. Voor de rest was het voor hem een moeizame wedstrijd, maar dit geeft hem nog wel even een goed gevoel." Van der Vaart denkt wel dat Wijnaldum bondscoach Ronald Koeman van zijn kwaliteiten heeft kunnen overtuigen: "Ik denk dat Koeman hier wel blij mee is, want dit is wat hij wel kan brengen. En een scorende middenvelder is natuurlijk wel lekker."

Presentator Gert van 't Hof wil vervolgens weten of het inderdaad 'genoeg' was wat Wijnaldum vrijdagavond liet zien. Van Hooijdonk reageert: "Rafael geeft terecht aan: dit is zijn kwaliteit, om daar op te duiken", begint de oud-spits nog lovend. "Maar ik vond het voor de rest erg pover", vervolgt Pi-Air, die daar wel een oorzaak voor kan bedenken. "Ik kreeg ook wel echt het idee dat het wat te snel ging voor hem. Dat kan te maken hebben met het tempo waarin je in je normale competitie, in Saudi-Arabië speelt. Dat zal niet van deze aard zijn. Ik vond hem eigenlijk vrij onzichtbaar", besluit Van Hooijdonk.