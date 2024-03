Derksen, Van der Gijp en Genee nodigen gast niet meer uit: 'We moeten hem tegen zichzelf in bescherming nemen'

Wilfred Genee heeft in de rubriek In de Wandelgangen bekend gemaakt dat Vandaag Inside voorlopig niet van plan is om Cornelis Willem Heuckeroth, beter bekend onder zijn artiestennaam Gordon, uit te nodigen bij het programma. De zanger werd onlangs uitgenodigd, maar Genee vindt dat het nu tijd is dat Gordon tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden.

Angela de Jong vraagt in de rubriek De Wandelgangen aan Genee of Vandaag Inside nog van plan is om Gordon uit te nodigen. De zanger moet volgens de presentator van Vandaag Inside even met rust worden gelaten: "Op dit moment heb ik het gevoel dat het heel erg alle kanten op schiet, waardoor ik bang ben dat dit hem alleen maar slecht kan doen. Dat gun ik hem ook niet, ik heb er ook weleens een beetje medelijden mee. Ik denk dat we dat niet moeten doen op dit moment, maar gewoon even tegen zichzelf in bescherming nemen", besluit Genee.

Artikel gaat verder onder video

Vandaag Inside nodigde Gordon weken geleden uit om bij de oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen aan te schuiven, aangezien de twee openlijk kritiek hadden op het album van de 55-jarige zanger. "Wilfred, dit is nog slechter dan Frank Boeijen”, zei Derksen destijds spottend tegen presentator Wilfred Genee. Er was in de uitzending daarna een kruk aan de bar voor Gordon gereserveerd, maar de zanger besloot de uitnodiging naast zich neer te leggen. Een nieuwe uitnodiging lijkt niet in de maak te zijn.

Bekijk hier de volledige video!