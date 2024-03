Spel Oranje schokt drietal: 'We wisten niet dat ze zó slecht konden spelen'

Het Nederlands elftal speelde een 'schokkende' eerste helft tegen Schotland, zo wordt gesteld in de NOS Voetbalpodcast. Ondanks de ruime 4-0 zege constateren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Arman Avsaroglu dat een aantal internationals niet het niveau haalden dat zij normaal gesproken bij hun club halen.

Elshoff zag een Oranje dat heel matig voor de dag kwam. "Die eerste helft was natuurlijk bedroevend, schokkend. We wisten dat de Schotten goed waren, maar we wisten niet dat het Nederlands elftal zo slecht kon spelen." Grueter weet wel wat een mogelijke reden kan zijn voor het stroperige spel van Oranje. “Dat is natuurlijk wat er heel erg aan ontbrak vandaag: Frenkie de Jong. Zeker in een wedstrijd waarin het niet draait, kan Frenkie opeens twee, drie mensen voorbijlopen en dan ligt het open. Dan kunnen mensen loopacties maken en zijn er afspeelmogelijkheden. Tegen Schotland stond alles vast, er was geen ruimte tussen de linies."

Artikel gaat verder onder video

Grueter zag niet heel veel lichtpuntjes. "Er waren heel veel spelers die totaal niet hun draai wisten te vinden. De rechterkant liep natuurlijk voor geen meter, met Simons, Frimpong en Wieffer. Voortdurend balverlies. Door al die fouten sluipt er ook gewoon onzekerheid in de ploeg." Elshoff snapt niet hoe goede spelers als Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Mats Wieffer zo matig speelden. “Hoe kan het nou dat Wieffer totaal niet lijkt op de Wieffer van Feyenoord? Hoe kan Simons in Oranje niet het niveau halen wat hij bij Leipzig haalt. Bij Frimpong kun je het nog wel uitleggen, die speelt normaal gesproken in een andere formatie.”

Avsaroglu probeert vervolgens uitleg te geven voor de matige wedstrijd van Simons. “Bij Simons zie je toch al een aantal wedstrijden te veel gretigheid. Hij wil te graag. Het lijkt alsof hij nu voelt: ik moet het doen, ik moet hier de grote man zijn. Misschien moet je hem gewoon een keer inbrengen vanaf de bank. Je hoeft hem toch niet altijd op te stellen?” Ook Wieffer maakte geen goede indruk, oordeelt Elshoff. “Ik heb toch het idee dat dat tussen de oren zit.” Op de vraag of het niveau voor de speler van Feyenoord te hoog is, is Avsaroglu stellig: “Dat geloof ik niet. De hele Europese top zit achter hem aan, Atlético wil hem hebben. Als je ziet hoe hij op Champions League-niveau speelt… Daar is hij een van de besten. Ik denk dat hij gewoon zoekende is naar hoe hij in dit elftal moet spelen."