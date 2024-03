Walging om Oranje-speler na ‘schokkend’ moment: ‘Dit is ontzettend smerig en schaamteloos’

heeft zich in de eerste helft van het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Schotland van zijn slechtste kant laten zien. De Oranje-international zette na ruim een halfuur voetballen een duidelijke schwalbe in, hetgeen hem op veel kritiek komt te staan, onder meer in Schotland.

In de 33ste minuut van de wedstrijd ging Gakpo een combinatie aan met Memphis Depay. De aanvaller van Liverpool kreeg de bal terug van zijn ploeggenoot, waarna hij het strafschopgebied van Schotland binnenliep. Gakpo zocht tegenstander Scott McTominay op en ging vervolgens naar de grond in de hoop een strafschop te versieren. Van contact met de Schotse middenvelder was echter geen sprake, waardoor Gakpo van geluk mocht spreken dat hij geen gele kaart kreeg van Erik Lambrechts.

Voetballiefhebbers en journalisten wereldwijd walgen van de onsportieve actie van Gakpo. Verslaggever Graeme Young schrijft op de website van de Schotse krant de Daily Record over een ‘schokkende schwalbe’. “Dat is ontzettend smerig van de Liverpool-aanvaller. Dat hoort een gele kaart te zijn. De scheidsrechter moet daar strenger optreden, McTominay was niet eens in de buurt”, aldus Young.

Ook journalist Robin Bairner van onder meer Football Transfers spreekt schande van de actie. “Gakpo met een van de meest schaamteloze schwalbes ooit. Op de een of andere manier komt hij weg zonder gele kaart”, schrijft Bairner op X.

Ook veel andere voetballiefhebbers op X keuren de schwalbe van Gakpo af.

