Willem van Hanegem prijst Feyenoord-speler en deelt plots sneer uit aan Ajax

Willem van Hanegem heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad een mooi compliment uitgedeeld aan . De verdediger was zondagmiddag een van de lichtpuntjes bij Feyenoord, dat met 2-3 wist te winnen bij sc Heerenveen.

Beelen fungeert momenteel als de vervanger van de geblesseerde Gernot Trauner, en behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers in het elftal van Arne Slot. Ook tegen Heerenveen maakte de jonge verdediger indruk. “Ik vond meer Feyenoorders slecht in Friesland. Thomas Beelen was dat niet. Beelen komt stilletjes omhoog, zoals dat bij Feyenoord eigenlijk altijd zo is”, zegt De Kromme.

“Bij Ajax niet, daar was Kaplan na één wedstrijd al een wereldtopper”, vervolgt de oud-voetballer, die doelt op het feit dat Kaplan na een aantal goede wedstrijden de hemel in werd geprezen door enkele Ajax-fans. “Je hoort mij dus ook niet roepen dat Beelen meteen bij Oranje moet, maar hij mag van mij bij Feyenoord best blijven staan als Trauner weer fit is”, gaat Van Hanegem, die Trauner ‘een uitstekende speler’ vindt, verder.

Beelen kwam in de transferzomer voor zo’n 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle. Nadat hij het seizoen in Rotterdam begon met een reserverol, lijkt de verdediger nu steeds meer aanspraak te maken op een basisplaats.