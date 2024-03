Ayoub tast in het duister over uitzichtloze situatie bij Excelsior: 'Zelfs de spelersgroep heeft dat gevraagd'

staat nog altijd onder contract bij Excelsior Rotterdam, maar voor de club uit de havenstad heeft hij al lang geen wedstrijd meer gespeeld. Op vrijdagmiddag schoof de Marokkaans-Nederlands voetballer aan bij De Voetbalkantine van ESPN. De oud-Feyenoorder deed hier zijn verhaal over waarom hij niet op het veld staat.

In juli van 2023 werd al duidelijk dat Ayoub mocht vertrekken bij de de club van trainer Marinus Dijkhuizen. Tot een vertrek kwam het uiteindelijk nooit, en dus zit de middenvelder nog altijd bij Excelsior. Althans, op papier dan, want op het veld is hij nergens te bekennen. Hij traint niet meer mee met het eerste elftal van het team.

Artikel gaat verder onder video

“Niels van Duinen (technisch manager Excelsior, red.) zei: ‘Er is veel gebeurd.’ In hun optiek is dat misschien zo, maar ik vind niet dat je ineens je speler weg moet duwen. Waarom kan ik niet gewoon meetrainen als we bijvoorbeeld acht geblesseerde spelers hebben?”, vraagt de dertigjarige linksbenige middenvelder zich af.

Ayoub is niet de enige die zich afvraagt wat er nou precies speelt tussen hem en de club. Ook zijn medespelers begrijpen het niet. “Ik vind het heel jammer en heel pijnlijk. Zelfs de spelersgroep heeft gevraagd of ik weer mee kan trainen, maar ze doen nog steeds niets. Ik denk niet dat de trainer de enige is die dit beslist.”