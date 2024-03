Schrik bij Kraay junior: Marinus Dijhuizen doet zeer onsympathieke uitspraak over Yassin Ayoub

Marinus Dijkhuizen vindt het jammer dat ‘nog steeds rondloopt’ bij Excelsior. Dat zegt de hoofdtrainer van de Kralingers zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met RKC Waalwijk.

Ayoub zit bij Excelsior op een dood spoor. Dijkhuizen weigert gebruik te maken van de middenvelder en laat hem zelfs niet meer meetrainen met het eerste. Ayoub deed daar vrijdag in het televisieprogramma De Voetbalkantine van ESPN zijn beklag over. “Ik vind het heel jammer en heel pijnlijk. Zelfs de spelersgroep heeft gevraagd of ik weer mee kan trainen, maar ze doen nog steeds niets. Ik denk niet dat de trainer de enige is die dit beslist”, zei Ayoub onder meer.

Een dag later confronteert Hans Kraay junior Dijkhuizen voor de camera van ESPN met het interview van zijn speler. “Ayoub heeft vorig jaar twee, drie, vier kansen gehad en die niet gepakt. Hij was daarna niet meer welkom. En ja, hij loopt hier helaas nog steeds rond, omdat hij niet is weggekomen”, reageert de coach van Excelsior.

Kraay junior schrikt van die laatste zin van Dijkhuizen, want de verslaggever van ESPN herhaalt de zin vol verbazing volledig: “Helaas loopt hij hier nog rond…” Dijkhuizen probeert zijn reactie vervolgens enigszins te nuanceren. “Nou ja, het is voor hem ook helaas, toch? Hij speelt het hele jaar niet. Hij is geen goede speler, geweest. En misschien nog niet steeds, maar hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld de laatste jaren. Dus dan is het zonde dat hij dit jaar hier nog rondloopt, want hij wist dat hij geen kans had om hier te spelen. Dus dat is duidelijk.”