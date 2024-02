Transferperikelen rond Driouech leiden tot onrust: 'Het slechtste in het voetbal komt naar boven'

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen is niet blij met de ontwikkelingen rond . De rappe aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van zowel Feyenoord als PSV en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overgang naar de Eindhovenaren. Driouech heeft zijn wens kenbaar gemaakt, maar Dijkhuizen raakt zijn smaakmaker liever niet nu al kwijt.

Excelsior haalde vooralsnog 21 punten en bezet daarmee een knappe elfde plaats in de Eredivisie. Met vier doelpunten en drie assists heeft Driouech een behoorlijk aandeel in de prestaties van de Rotterdammers, die vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Almere City een belangrijke slag kunnen slaan. De voorsprong op de promovendus is momenteel één punt. Die kan vrijdag dus oplopen tot vier punten. Dijkhuizen doet op bezoek in Flevoland maar wat graag een beroep op Driouech, maar een vertrek lijkt toch écht in de maak.

Dat zowel Feyenoord als PSV nog zo laat werk wil maken van de komst van Driouech, is bij Dijkhuizen niet heel goed gevallen. “Het zijn al niet mijn favoriete dagen, omdat ik vind dat het slechtste in het voetbal naar boven komt: opportunisme”, vertelt de oefenmeester op de clubsite. “Dat is op deze dagen altijd heel, heel, heel groot aanwezig. Helaas zitten wij er middenin. PSV heeft zich vrij laat gemeld voor Couhaib. Dan zit je in één keer toch met een probleempje, omdat het zo kort dag is dat je bijna geen vervanger meer kunt halen, die nodig is als hij vertrekt. Dat geeft wel enige reuring tot 00.00 uur.”

Excelsior wil Driouech daarom niet zomaar laten gaan. De Rotterdammers verlangen een flinke transfersom en willen ook nog een vervanger strikken. Driouech zelf wil niets liever dan de volgende stap in zijn loopbaan zetten. “Voor hem is het moeilijk, omdat hij graag wil. Daar is Couhaib heel eerlijk in”, zegt Dijkhuizen. “De band is prima, dus hij is open en eerlijk. Dat gaat best wel goed, alleen komt er natuurlijk heel veel op hem af. Hij heeft heel veel aan zijn hoofd. Het is natuurlijk een mooie kans voor hem, dus dat wil hij ook graag. Zo spreekt hij het ook uit en dat is logisch. Maar hij heeft ook begrip voor ons standpunt.”