AI geeft Ajax-fans hoop en weet wanneer Amsterdammers de Champions League weer winnen

Ajax zal in de toekomst weer terugkeren aan de Europese top. Tenminste, als we de AI mogen geloven die alle winnaars van de Champions League tot en met 2103 heeft voorspeld. In die voorspelling weten de Amsterdammers het miljardenbal drie keer te winnen.

Mochten de voorspellingen uitkomen, zullen de fans van Ajax nog wel even moeten wachten op de terugkeer aan de top. In het model weten de Amsterdammers namelijk pas in 2067 hun volgende Champions League te veroveren, om vervolgens in 2074 en 2075 twee keer op rij het toernooi te winnen. Naast Ajax is de voorspelling dat ook Feyenoord (in 2077 en 2080) en PSV (in 2099) de cup met de grote oren weer omhoog zullen houden.

Opmerkelijk aan de voorspelling is dat de kunstmatige intelligentie verwacht dat Manchester United volgend seizoen met de Champions League aan de haal zal gaan. Dat is een gewaagde keuze, aangezien de ploeg van Erik ten Hag op dit moment zesde staat in de Premier League met een achterstand van elf punten op nummer vier Tottenham Hotspur. In Engeland gaat alleen de top vier de Champions League in, dus het zal voor the Red Devils nog een hels karwei worden om zich voor het toernooi te kwalificeren.

Verrassende winnaars

De AI voorspelt nog een aantal zeer verrassende winnaars. Zo wordt Premier League-laagvlieger Nottingham Forest getipt om in 2049 én in 2064 de sterkste te zijn. Andere teams die de Champions League volgens de AI verrassend genoeg zullen winnen zijn Torino, Malmö, Ferencváros, Leicester City, Deportivo Alavés, FC Sheriff, Zenit Sint-Petersburg en Dinamo Zagreb.

AI have predicted the Champions League winners until the 2103.



Can you see your team? pic.twitter.com/6WZIaOvR1v — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) April 9, 2024

