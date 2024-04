Ajax hakt knoop door en geeft hoofdscout Kelvin de Lang promotie

Ajax heeft Kelvin de Lang gepromoveerd tot technisch manager, meldt Voetbal International zaterdagochtend. De Lang begon in augustus als hoofd scouting in Amsterdam, maar zal komende zomer belangrijk zijn in alle transferzaken van Ajax.

Bij het ontslag van Sven Mislintat maakte De Lang al een promotie. Hij werd namelijk aangewezen als technisch aanspreekpunt. Daardoor was hij in de afgelopen transferwindow al belangrijk voor Ajax. Zo had hij een groot aandeel in het overnemen van Jordan Henderson en wist hij Georges Mikautadze te verhuren aan FC Metz. Daarnaast rondde hij de contractonderhandelingen met Jorrel Hato af en haalde hij Kian Fitz-Jim en Julian Rijkhoff terug naar de Johan Cruijff ArenA.

Waar de zoektocht naar een nieuwe trainer niet de verantwoordelijkheid is van de technisch manager, zal De Lang zich vooral gaan buigen over het contact met spelers. Zo hoopt Ajax binnenkort het contract van Kristian Hlynsson te verlengen en wil de club ook voorkomen dat Devyne Rensch in 2025 transfervrij de club verlaat. Verder loopt het contract van Ar’Jany Martha deze zomer af en is het nog niet duidelijk of Ajax met hem verder wil.

In eerste instantie probeerde Ajax om de Duitse Christopher Vivell aan te nemen als directeur transfers. Deze gesprekken stonden onder leiding van de inmiddels geschorste algemeen directeur Alex Kroes. Na de schorsing zijn deze gesprekken stopgezet en heeft de Amsterdamse clubleiding gekozen voor De Lang als technisch manager.

