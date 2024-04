Ajax-insiders slaan anoniem alarm en spreken grote vrees over 'PSV-dynastie' uit

Een aantal anonieme Ajax-insiders slaat tegenover The Athletic alarm over het tempo waarin de club de aansluiting bij PSV verliest. De vrees bestaat dat het huidige succes van de Eindhovenaren weleens kan uitgroeien tot een 'dynastie' die de Amsterdammers voorlopig niet kunnen doorbreken.

Het Engelse voetbalmedium spreekt onder meer met een aantal voormalig leden van de technische staf en een huidige club-official, alsmede Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou. Uit uitgebreide artikel komt het beeld naar voren dat veel supporters maar al te goed zullen herkennen: een club die in een enorme bestuurlijke chaos verkeert die zijn weerslag vindt op het veld, waar het ene teleurstellende resultaat op het andere wordt gestapeld.

"De grote zorg is dat het succes van PSV - dat de competitie met een verschil van negen punten aanvoert - een dynastie bewijst te worden", schrijft The Athletic-journalist Jacob Whitehead. "De cyclus moet worden doorbroken", wordt een anoniem oud-lid van de technische staf vervolgens geciteerd. "Als we zo doorgaan, heeft Ajax een enorm probleem, want het voetbal groeit jaar na jaar - qua niveau, qua geld en technische kennis. Als je niet bij kunt blijven, verlies je de aansluiting. Dát is het grote risico."

Whitehead schrijft dat de club niet zo verdeeld is geweest sinds Johan Cruijff zijn fluwelen revolutie plaatste in 2010. Mossou stipt echter een belangrijk verschil aan: "Toen was het heel duidelijk: je was vóór Cruijff of je was tegen Cruijff", zegt de journalist. "Nu is het als een oorlog met twintig vijanden: iedereen zorgt voor zichzelf en iedereen vecht met elkaar."

In zijn artikel schrijft Whitehead dat een rondgang door Amsterdam geen eenduidig antwoord oplevert op de vraag wanneer het verval van Ajax, dat in 2019 nog op de drempel van de Champions League-finale stond, nou precies is ingezet. "Het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 is een startpunt", begint de journalist, om vervolgens ook het vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United - vier maanden nadat Overmars de deur werd gewezen - en de rol van toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar aan te stippen. Hij voegt daar de niet-succesvolle aanstellingen van Alfred Schreuder en later Maurice Steijn als hoofdtrainer en de Duitser Sven Mislintat als technisch eindverantwoordelijke aan toe, om vervolgens uit te komen bij de huidige perikelen rond Alex Kroes.

De dreunende 6-0 nederlaag bij Feyenoord van afgelopen weekend is daarvan slechts een logisch uitvloeisel. "Veertien jaar geleden was er een fluwelen revolutie nodig om Ajax terug te brengen. Deze keer is er eentje van staal nodig", concludeert Whitehead dan ook.