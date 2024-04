Ajax toont veerkracht en verslaat FC Twente dankzij strafschop Bergwijn

Ajax heeft zich tegen FC Twente gerevancheerd voor de smadelijke afstraffing van vorige week in Rotterdam. Ondanks het broze zelfvertrouwen wonnen de Amsterdammers met 2-1 van de ploeg van Joseph Oosting. Na het openingsdoelpunt van Ricky van Wolfswinkel en een 0-1 ruststand toonde Ajax tekenen van herstel en via Brian Brobbey, Steven Bergwijn en de VAR trok de recordkampioen de overwinning naar zich toe. In de strijd om de play-offs te ontlopen was deze overwinning uiterst noodzakelijk voor de Amsterdammers.

Al voor de wedstrijd was het - met het opstappen van drie commissarissen - andermaal onrustig in Amsterdam. Van ’t Schip had echter andere zorgen aan zijn hoofd. Hlynsson haakte geblesseerd af in de warming-up, waardoor Godts alsnog moest opdraven. Daarnaast keerden Šutalo en Brobbey na blessures terug in de basiself. Bij de bezoekers uit Enschede ontbrak Sadílek en verschenen ex-Ajacieden Regeer en Eiting aan de aftrap.

De Amsterdammers kregen na acht minuten al een grotere kans dan in de gehele wedstrijd tegen Feyenoord vorige week. Unnerstall kwam oog in oog met Bergwijn als winnaar uit de strijd. De ruimtes werden door beide ploegen klein gehouden, maar toch liep Van Wolfswinkel zich kinderlijk eenvoudig vrij en scoorde. Hij verlengde een voorzet van Rots met het hoofd en verschalkte Rulli. De 0-1 was een flinke tik voor Ajax, want zakte direct weer als een kaartenhuis in elkaar. FC Twente hield in het vervolg eenvoudig stand.

Ajax keek dit seizoen bij rust liefst acht keer tegen een achterstand aan en slechts één keer werd er daarna nog een gelijkspel uit het vuur gesleept. Toch begonnen de Ajacieden met wat meer branie aan het tweede bedrijf. Na een uur spelen zette de VAR een strafschop voor Ajax om in een vrije trap. Deze werd door Taylor feilloos op het hoofd van Brobbey gelegd. De teruggekeerde spits knikte zijn achttiende van het seizoen binnen en bracht de stand op 1-1.

In het restant creëerden beide ploegen nog enkele kansen, maar een derde treffer leek uit te blijven. Toch werd een tikje van Salah-Eddine op Rensch door de VAR beoordeeld als strafschop. Dit buitenkansje was een prooi voor aanvoerder Bergwijn. De aanvaller kon vanaf de stip Unnerstall wel passeren en zorgde met de 2-1 voor een broodnodige zege in de strijd om plaats vijf. Voor FC Twente was deze nederlaag pas de zesde van het seizoen.