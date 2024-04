Bakayoko krijgt meermaals lachers op zijn hand tijdens persconferentie na PSV-AZ

is bezig met een sterk seizoen in Eindhoven. De Belgische aanvaller maakte na de wedstrijd tegen AZ (5-1) een ontspannen indruk op de persconferentie en dolde wat met journalisten.

Thuis tegen AZ (5-1) was Bakayoko een van de uitblinkers, door te scoren en een assist te geven. De twintigjarige aanvaller kreeg naderhand een vraag over wat hij van een mogelijk kampioenschap verwachtte, aangezien PSV met nog vijf wedstrijden te spelen een voorsprong van twaalf punten heeft op naaste belager Feyenoord, die wel nog een wedstrijd tegoed hebben. “Ik ben nooit kampioen geweest, dus ik weet het niet. Ik hoop dat het leuk is.”

De journalisten in de zaal lachen, maar geloven niet dat dit klopt. Bakayoko neemt de tijd om zijn uitspraak te bevestigen. “Nee, ik ben ook in de jeugd nog nooit kampioen geweest. Dus ik weet het niet, oprecht. Ik ben nooit kampioen geweest, echt nooit. En we zijn nu nog geen kampioen.”

Ook komt de 'zware' rol van de buitenspelers bij PSV ter sprake, waarvan trainer Peter Bosz veel verwacht. "Ik vind dat niet per se. Ik denk dat ik er gewend aan ben geraakt." Als een journalist vraagt wanneer hij tijdens de wedstrijd zijn rustmomenten pakt, dolt Bakayoko opnieuw: "In de rust." De aanvaller moet er zelf ook hard om lachen.

Joey Veerman werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar Bakayoko had die prijs aan iemand anders gegeven. “Ik vond Jesper Uneken man of the match. Hij maakt zijn debuut, voelt wat druk en hij scoort. Dat is geweldig.” De 20-jarige Belg vindt het sterk dat het talent zo snel zijn stempel drukt. “Het is een geweldig gevoel, je debuut maken. En dan op deze manier… zijn er weinigen die dát doen.”

