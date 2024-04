Feyenoord bestolen tegen FC Volendam? Slot: 'Dat is wel het laatste waar het nu over moet gaan'

Mario Been vindt dat Feyenoord een penalty had moeten krijgen op bezoek bij FC Volendam. Het moment vond plaats in de 59ste minuut van het duel, toen werd vastgehouden door en al schietend naar de grond ging.

Bij het penaltymoment ontving Giménez de bal met de rug naar de goal in de voeten op aangeven van Calvin Stengs. Door goed zijn lichaam te gebruiken, wist de Mexicaan open te draaien richting het doel van Volendam. Tijdens deze draai hield Flint hem vast, waarna hij bij zijn schot naar de grond ging. Hierdoor wist de spits van de Rotterdammers zijn poging geen kracht mee te geven en kon doelman Mio Backhaus eenvoudig redden.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel is Mario Been van mening dat Feyenoord hier een strafschop is ontnomen. “Ik denk dat het een honderd procent strafschop is”, geeft de analist aan bij ESPN. “Zeker als je daar nog twee of drie keer naar mag kijken, vind ik dit een honderd procent strafschop.”

De voormalig Feyenoorder denkt dat dit een moment was dat de wedstrijd had kunnen kantelen. “Dit zijn dan de momenten die een elftal nodig heeft om eventueel over het dode punt heen te komen.” Toch vindt Been dat Feyenoord niet afhankelijk mag zijn van dit soort momenten in deze wedstrijden. “Als ze het van deze momenten moeten hebben, dan is het veel te weinig.”

Op de persconferentie wordt ook trainer Arne Slot naar het moment gevraagd. "Ik heb geen idee, welk moment bedoel je?", reageert de trainer op de vraag of Feyenoord een penalty had verdiend. "Ik heb het niet teruggezien, geen idee. Maar dat is wel het laatste waar we het na vandaag over moeten hebben."

