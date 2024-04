Manchester City houdt zicht op de double na zege op Chelsea

Manchester City heeft zaterdagavond de finale van het FA Cup-toernooi bereikt. De ploeg van Pep Guardiola had het na de verloren kwartfinale tegen Real Madrid erg zwaar tegen Chelsea, maar wist door een late treffer van de zege over de streep te trekken. Daarmee houdt Manchester City kans op twee prijzen dit seizoen.

Bij Manchester City kon Nathan Aké na zijn blessure weer spelen. Hij begon als linksback. Grote afwezige bij City was Erling Haaland, hij was geblesseerd en zat niet ook niet op de bank. Bij Chelsea kon Enzo Fernandez weer spelen na een blessure. Uiteraard stond Cole Palmer ook in de basis. De jonge topscoorder van Chelsea kwam aan het begin van dit seizoen over van de tegenstander van vandaag, Manchester City.

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft kenmerkte zich door een slordiger City dan normaal. Dat betekende meer ruimte voor Chelsea, wat daar maar sporadisch gebruik van maakte. De beste kans van de eerste helft was voor Nicolas Jackson van Chelsea. Hij kon alleen op keeper Stefan Ortega af, omspeelde de doelman, maar twijfelde toen over het vervolg. In plaats van te schieten hield hij de bal bij zich waardoor de verdedigers van City op tijd terug waren om een doelpunt te voorkomen. Omdat ook Phil Foden in een rechtstreeks duel met keeper Dorde Petrovic zijn vizier niet op scherp had staan was de ruststand 0-0.

In de tweede helft hielden beide teams elkaar lang in evenwicht. Chelsea had de grootste kansen op een treffer, maar vooral Jackson had het vizier niet op scherp staan. Zo miste hij oog in oog met Ortega en twintig seconden later kon hij een kopbal op vier meter van het doel niet langs de Duitse doelman plaatsen. Net toen de teams leken af te stevenen op een verlenging sloeg City toe. Jérémy Doku stuurde Kevin de Bruyne in de 82ste minuut weg met een steekbal, wiens voorzet via de voeten van keeper Petrovic bij Bernardo Silva terecht kwam. Silva nam de bal aan en werkte deze in het verlaten doel: 1-0. Na de treffer wist Chelsea geen vuist meer te maken en zo plaatst City zich voor de finale op 25 mei in Londen.