Real Madrid komt blunder van Lunin razendsnel te boven tegen Manchester City

Real Madrid is door een bunder van doelman , de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois, razendsnel op achterstand gekomen in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City. De Portugees verraste de Oekraïense sluitpost van De Koninklijke met een vrije trap in de korte hoek. Real sloeg echter net zo snel weer terug.

Al na anderhalve minuut spelen brak de titelverdediger de ban in stadion Santiago Bernabéu. Silva, de vervanger van de ziek geworden Kevin De Bruyne, mocht van een meter of 25 aanleggen. Lunin verwachtte vermoedelijk een voorzet, maar werd volledig verrast dat de middenvelder een laag schot richting de eerste paal produceerde. Via de grabbelende handen van Lunin sloeg de 0-1 vervolgens binnen.

Artikel gaat verder onder video

Overigens hield de voorsprong niet lang stand: Eduardo Camavinga schoot amper tien minuten later, via het been van verdediger Ruben Días, de 1-1 tegen de touwen. En daarmee was het nóg niet gedaan, want een minuut later draaide Rodrygo het met een tergend rollertje helemaal om: 2-1.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 FC Utrecht moet vrezen voor vertrek van multifunctionele speler

PSV ziet een speler van FC Utrecht als potentiële versterking voor volgend seizoen.