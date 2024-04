Van Basten ziet mede-oorzaak uitschakeling City: 'Dit kan niet slechter'

Marco van Basten zag woensdagavond een dramatisch ingeschoten strafschop in de penaltyreeks van het duel Manchester City – Real Madrid (1-1, w.n.s. Real). De analist stelt dat zijn penalty niet minder had kunnen nemen.

Omdat het duel in Madrid in 3-3 was geëindigd, en in de returnwedstrijd na 120 minuten nog de 1-1 stand op het scorebord stond, moesten er strafschoppen genomen worden om te bepalen wie er door zou stromen naar de halve finales van de Champions League. City begon daarin goed, doordat keeper Ederson de penalty van Luka Modric pakte. Die voorsprong werd echter verspeeld toen Bernardo Silva vanaf negen meter mocht vuren.

Van Basten was op Ziggo Sport te horen toen de Portugees zijn penalty in de handen van Real-keeper Andriy Lunin schoot. “Als je het hebt over een slecht genomen strafschop, dan is dit er een. Als de keeper een hoek kiest, kan hij hem nog met zijn voet wegtrappen. Echt speciaal slecht genomen.” De oud-international heeft nog wel wat tips voor de middenvelder van The Citizens. “Hij kan hem stiften, hij kan wachten en kijken wat de keeper doet, maar hij doet niks van dat alles. Hij schiet halfhoog, niet in de hoek én niet hard. Dit kan niet slechter.”

Ook de discussie of je op strafschoppen kunt trainen, kwam tijdens de analyse weer ter sprake. “De spanning kun je niet nabootsen. Al het andere wel. Er is een percentage dat je kunt trainen, ook al is het maar vijf à tien procent. Dat kun je trainen.” Mede-analyticus Youri Mulder heeft na het zien van de penalty van Silva een idee voor keepers tijdens shoot-outs. “Waarom blijf je als keeper niet de hele serie in het midden staan? Ze gaan altijd naar een hoek, maar er is altijd iemand die door het midden schiet. Moet je wel zorgen dat je ze allemaal maakt.”

