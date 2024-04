Schandalige strafschop van Bernardo Silva na zéér opmerkelijk moment: scheidsrechter weet het even niet meer

zal de return tussen Manchester City en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League heel snel willen vergeten. De Portugees vertolkte vorig jaar nog een hoofdrol in de halve finale tussen beide ploegen, maar was woensdagavond de grote schlemiel bij Manchester City. Silva kon de regerend winnaar van het miljardenbal in de strafschoppenreeks op een 2-0 voorsprong schieten, maar produceerde een belabberde inzet die recht in de handen van Real Madrid-doelman Andrij Lunin verdween.

Manchester City en Real Madrid stonden voor het tweede opeenvolgende seizoen tegenover elkaar in de Champions League. Vorig jaar troffen de Europese grootmachten elkaar nog in de halve finale van het miljardenbal. Na de 1-1 in Madrid blies Manchester City Real in het eigen Etihad Stadium omver: 4-0. Een belangrijke rol was er destijds weggelegd voor Silva, die de eerste twee City-treffers voor zijn rekening nam. Het elftal van trainer Josep Guardiola plaatste zich voor de finale, waarin het met 1-0 te sterk was voor Internazionale en uiteindelijk - na het eerdere winnen van de landstitel en de FA Cup - de treble completeerde.

Die komt er dit seizoen niet voor Guardiola en zijn manschappen. Ze waren wederom goed op weg, maar in de return tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League ging het vanaf elf meter helemaal mis. Julian Álvarez, die de onzichtbare Erling Haaland bij de start van de verlenging had vervangen, schoot de eerste Engelse inzet nog wel binnen, maar bij Silva ging het mis. Voorafgaand aan zijn strafschop ontstond er al een opmerkelijk moment. Luka Modric had kort ervoor zijn strafschop gekeerd zien worden door Ederson, maar na de misser van de Kroaat waren er geen ballen meer beschikbaar. De scheidsrechter keek verbaasd om zich heen en ook Silva vroeg zich af wat er aan de hand was. Na een kleine oponthoud mocht Silva aanleggen, maar deed dat zeer belabberd.

De Portugees hield er zeer waarschijnlijk rekening mee dat Lunin naar een hoek zou gaan, want hij schoot de bal zonder enige overtuiging richting het midden van het doel. Lunin bleef echter staan, waardoor hij de bal makkelijk kon tegenhouden. Het bleek het begin van het einde voor Manchester City. Mateo Kovacic miste de volgende inzet namens de thuisploeg, terwijl bij Real niemand meer onder de druk bezweek. Antonio Rüdiger schoot de Spanjaarden uiteindelijk naar een plek bij de laatste vier.

