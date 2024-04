Beschermengel Ajax genoemd: 'Hij zorgde er mede voor dat ze niet met 10-0 van Feyenoord verloren'

Volgens de heren van Kick-off had scheidsrechter Danny Makkelie medelijden met Ajax tijdens de Klassieker. Feyenoord won zondag in de eigen Kuip met 6-0 van de Amsterdamse ploeg, maar volgens de journalisten had de score groter uit kunnen vallen met een andere scheidsrechter.

Jeroen Kapteijns zag de leidsman van de Klassieker enkele opmerkelijke beslissingen nemen. “Ik heb de indruk dat Makkelie het ook een beetje zielig vond. Ik heb drie handsballen gezien en ik weet dat er veel discussie is over interpretatie van hands. Maar als het er drie zijn, is het toch wel opvallend dat ze alle drie worden weggewoven. Die ene was toch wel vrij overduidelijk."

Artikel gaat verder onder video

Mike Verweij merkt een wat twijfelachtige logica bij Kapteijns op. "Je moet niet aan optelsommen doen he, Jeroen. Zo van: de derde is dan wel een penalty." Kapteijns redeneert eerder vanuit statistisch perspectief. "Nee, nee, maar als er drie handsmomenten zijn en ze worden alle drie niet als zodanig beoordeeld, dan is dat toch statistisch gezien opvallend."

Valentijn Driessen is het met zijn collega eens. "Tijdens de wedstrijd had Makkelie inderdaad medelijden met Ajax, want alle hele kleine dingetjes waren allemaal in het voordeel van Ajax. Die heeft er aan meegeholpen dat het geen 10-0 is geworden." De blessuretijd voor rust bedroeg twee minuten, iets waar de heren zich ook over verbaasden. Volgens hen had er geen tijd toegevoegd hoeven worden. Tijdens die blessuretijd scoorde Feyenoord de 3-0. Verweij: "Het leek wel alsof hij het heel vervelend vond dat die 3-0 nog viel, want daarna floot hij echt alsof hij medelijden had."

Steven Bergwijn deelde tijdens de Klassieker bovendien een klap uit aan Feyenoorder Bart Nieuwkoop, die door de arbitrage en de VAR onbestraft bleef. Ook daarover verbaasde Kapteijns zich. "Dat moment met Bergwijn is natuurlijk ook zeer opvallend." Driessen geeft vooral de VAR van dienst de schuld. "Dat is natuurlijk wel een aanklacht naar Rob Dieperink, die had daar als VAR iets moeten aanslaan." Verweij neemt het vervolgens wel op voor de videoscheidsrechter. "Die klap van Bergwijn, ik vind dat ook een rode kaart. Volgens de internationale regels is het echter wel een klap op de rug. En niet met dusdanige agressiviteit, geel had hier volstaan. Daarom mocht Dieperink hier niet aankomen." De linksbuiten kan nu niet meer geschorst worden, omdat het moment al tijdens de wedstrijd door de VAR werd gecheckt.

