Kroes zorgt voor verbijstering: 'Alsof je een bank berooft en vervolgens de politie vraagt of dat mag'

Alex Kroes heeft zichzelf flink overschat, vindt beursanalist Nico Inberg. De algemeen directeur van Ajax kocht aandelen van de club voordat hij als directielid aan de slag ging, en moet nu de gevolgen ervan accepteren.

Inberg heeft in gesprek met NU.nl gereageerd op de acties van Kroes. “Ik weet niet of Ajax aangifte gaat doen, maar het kan voor Kroes een aardige douw zijn als handelen met voorwetenschap daadwerkelijk wordt aangetoond.” Vooral de timing van de aankopen van Kroes is een probleem. “Hij dacht: ik word waarschijnlijk directeur, ik koop er nog een bak aandelen bij. Dat kan absoluut niet. Die laatste aankopen in juli lijken op voorsorteren.”

Kroes haalde profijt uit het feit dat hij wist dat hij algemeen directeur van Ajax zou worden en het vertrouwen in de club daarmee waarschijnlijk omhoog zou gaan. “Het is koersgevoelige informatie en dan blijkt dat Kroes daarvoor nog eens aandelen heeft gekocht, die hij formeel een week na zijn benoeming met winst had kunnen verkopen. Dat duidt op handelen met voorwetenschap, zoals Ajax constateert. Ridicuul dat het mogelijk was.”

De geschorste directeur wil zijn aandelentransacties met de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, delen. Dat heeft volgens Inberg weinig zin. “Het is alsof je een bank berooft en vervolgens aan de politie vraagt of dat mag.” Toch denkt de beursanalist niet dat er een kwade intentie achter de acties van Kroes zat. “Hij is ook Ajacied. Het lijkt eerder op grenzeloze zelfoverschatting.”

Het is volgens Inberg op zichzelf niet per se problematisch om aandelen te kopen van het bedrijf waar je aan de slag gaat. “Zeker bij bedrijven die het moeilijk hebben zeggen directeuren: 'Ik steek mijn kop in de strop vanwege mogelijke reputatieschade en wil beloond worden als bedrijf weer goed draait." Nu heeft de actie van Kroes iets stiekems. Ik koop aandelen in de wetenschap dat ik straks als directeur kan profiteren.”

