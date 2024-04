Borussia Dortmund klopt Atlético Madrid en is door naar de halve finale Champions League

Borussia Dortmund heeft zich geplaats voor de halve finale van de Champions League. In een spectaculair duel werd Atlético Madrid met 4-2 verlagen. Onze landgenoot Ian Maatsen was één van de doelpuntenmakers.

Bij Borussia Dortmund ontbrak Donyell Malen vanwege een blessure en hetzelfde gold aan Madrileense zijde voor Memphis Depay. Hierdoor bleef de Nederlandse inbreng beperkt tot Dortmund-verdediger Maatsen.

In de openingsfase kregen beide ploegen een enorme kans. Namens de thuisclub miste Marcel Sabitzer van dichtbij, zijn inzet werd nog net geblokt door César Azpilicueta. Aan de andere kant kreeg Álvaro Morata vrije doorgang richting Borussia-doelman Gregor Kobel. De aanvaller stiftte de bal nonchalant over de keeper, die de bal tot zijn opluchting nét naast zag gaan. De wedstrijd was meteen los. Het tempo lag hoog. Soms wel te hoog, want de eindpass was aan beide kanten te vaak onzuiver.

Na een goed half uur en enkele nét niet aanvallen was het Julian Brandt die de Duitsers, met wat hulp van Atlético-doelman Jan Oblak, op voorsprong schoot en daarmee de stand over twee wedstrijden gelijktrok. Niet veel later was het Maatsen die de 2-0 hard en laag binnenschoot. De linkervleugelverdediger maakte hiermee zijn fout van vorige week toen hij de 1-0 van Rodrigo De Paul inleidde meer dan goed. In een tijdsbestek van vijf minuten stortte Atlético in elkaar. Reden voor trainer Diego Simeone om in de rust hard in te grijpen. De Argentijn liet César Azpilicueta, Nahuel Molina en Álvaro Morata achter in de kleedkamer en liet Rodrigo Requelme, Pablo Barrios en Ángel Correa als vervangers opdraven.

Geholpen door Mats Hummels die een kopbal van Mario Hermoso onbedoeld achter Kobel werkte waren de Spanjaarden meteen terug in de wedstrijd. Ángel Correa mistte vervolgens een grote kans op de gelijkmaker. De invaller schoof de bal net naast het Duitse doel. Atlético bleef op zoek gaan naar de 2-2 en het was Correa die zijn ploeg toch naast de Duitsers schoot. Tien minuten was Dortmund van de leg, maar dat Duitsers nooit opgeven bleek maar weer eens. Binnen twee minuten stond het alweer 4-2 door treffers van Niclas Füllkrug en Sabitzer, die hiermee zijn misser in de beginfase wegpoetste.

Dortmund mag zich nu gaan opmaken voor de halve finale waarin het tegen PSG zal gaan spelen voor een finaleplaats op Wembley waar het in 2013 al een finale speelde tegen Bayern München en Arjen Robben destijds de enige treffer van de wedstrijd maakte. Wellicht zit er dit jaar tegen datzelfde Bayern wel een revanche in voor Dortmund.

Atlético Madrid heeft nu nog zeven compeititiewedstrijden om Champions League voetbal voor volgend seizoen veilig te stellen. Het heeft een marge van vier punten op Atletic Bilbao (op 27 april te gast in Madrid).