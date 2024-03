Donyell Malen in belangstelling van grootmachten: 'Zijn favoriete competitie is een publiek geheim'

beleeft zijn beste seizoen bij Borussia Dortmund sinds zijn komst in 2021 en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in Engeland. Volgens BILD hebben Arsenal, Liverpool en Manchester United allemaal belangstelling voor de aanvaller.

Malen werd afgelopen winter al gelinkt aan Manchester United en Liverpool en die twee clubs zijn dus nog steeds in de markt. "Met zijn snelheid en voetbalintelligentie past Malen perfect in het vollgas-voetbal van Liverpool”, denkt BILD. “Maar hij zal eerst willen weten wie volgend seizoen de trainer is bij de club.” Jürgen Klopp heeft aangekondigd na dit seizoen te zullen stoppen bij the Reds.

Het Manchester United van Erik ten Hag zou overwegen om een ruildeal voor te stellen aan Dortmund: Malen voor Jadon Sancho. Dit seizoen wordt Sancho al verhuurd aan BVB. Hij scoorde deze week nog tegen PSV in de Champions League (2-0 zege). Met een ruildeal voor Malen zou Dortmund zich dus kunnen verzekeren van het definitief aanblijven van Sancho.

Sportief directeur Sebastian Kehl van Dortmund heeft meermaals aangegeven Malen niet te willen laten gaan. "Maar Malen is een van de weinige spelers voor wie Dortmund een flinke transfersom kan vangen", stipt BILD aan. "Als Arsenal, Manchester United of Liverpool een bedrag van zestig miljoen euro biedt, zal Dortmund waarschijnlijk wel willen praten." Malen zou zelf ook oren hebben naar een overstap naar de Premier League. "Dat is een publiek geheim."