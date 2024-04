Valentijn Driessen is helemaal overtuigd en schrijft speler met géén enkele interland Oranje in

Valentijn Driessen denkt dat op het EK in Duitsland een goede vervanger kan zijn van de geblesseerde Quilindschy Hartman, de beoogde linksback van het Nederlands elftal. Volgens de journalist van De Telegraaf kan Maatsen wel eens de ontbrekende schakel zijn voor het huidige Nederlands elftal.

In zijn column blikt Driessen terug op de duels in de Champions League. De journalist neemt de prestaties van de Nederlanders onder de loep en is positief over wat Maatsen hem woensdagavond gedurende de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid liet zien: "Maatsen, die zo’n belangrijke goal maakte tegen Atlético Madrid, moet nog maar zien of hij voor een uitverkiezing voor Oranje in aanmerking komt. Tot dusver zag Koeman hem over het hoofd, maar door het wegvallen van Feyenoorder Hartman is de kans op een plaats in de EK-selectie aanzienlijk toegenomen voor Maatsen", weet Driessen.

Als het aan Driessen zelf ligt, wordt Maatsen bij de selectie gehaald. In de ogen van de journalist is de verdediger van Borussia Dortmund zelfs de ideale vervanger van Hartman op het eindtoernooi in Duitsland: De 22-jarige linksachter, eigendom van Chelsea, maakt een stormachtige ontwikkeling door en kan de ontbrekende schakel in de vijfmansdefensie van Koeman worden in Duitsland", zo stelt Driessen.

Andere opties voor Koeman op de linksbackpositie zijn onder meer Daley Blind en Nathan Aké, die normaliter als centrale verdediger voor de dag komt in het Nederlands elftal.