Bosz maakt opstelling PSV bekend voor wedstrijd tegen hekkensluiter Vitesse

Peter Bosz heeft de elf namen bekendgemaakt waarmee PSV in het eigen Philips Stadion gaat aantreden tegen het kwakkelende Vitesse van Edward Sturing. De Eindhovenaren stevenen af op de 25ste landstitel in Nederland, welke met de week dichterbij lijkt te komen. Jerdy Schouten schuift één linie naar voren waardoor Mauro Júnior op de bank verdwijnt.

Isaac Babadi raakte geblesseerd tijdens de training op donderdag, en zal de rest van het seizoen, naar alle waarschijnlijkheid, niet meer in actie komen. Een ontbrekende naam in de basiself van trainer Bosz is toch wel Mauro Júnior. De Braziliaanse middenvelder leek steeds meer een vaste kracht te worden. Tegen Excelsior en AZ begon hij ook al in de basis, maar tegen laagvlieger Vitesse wordt hij dus op de bank gehouden

Artikel gaat verder onder video

Til zal wél in actie komen tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Doordat André Ramalho weer centraal achterin staat schuift Schouten op naar het middenveld, waardoor de Júnior geslachtofferd wordt. Het is niet meer de vraag of, maar wanneer PSV definitief landskampioen wordt. FCUpdate heeft het even op een rijtje gezet wanneer dat mogelijk is.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling Vitesse: Room, Arcus, Isimat-Mirin, Hendriks, Pinto; Meulensteen, Aaronson, Tielemans; De Regt, Buitink, Kozlowski.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV identificeert twee topkandidaten om voorhoede te versterken in 2024/25

PSV heeft twee nieuwe buitenspelers in het vizier, zo weet Voetbal International.