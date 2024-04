Bosz waakt bij sterspeler voor arrogantie: 'Moet hem wel eens een tikkie geven'

Peter Bosz probeert ervoor te zorgen dat geen arrogante trekjes gaat vertonen. De Belgische aanvaller was tegen AZ erg sterk, scoorde en gaf een assist. De loftrompet mag volgens Bosz worden geblazen, maar Bakayoko moet zich ook weer niet te veel op de positieve kritiek focussen.

Bosz was bij ESPN over het algemeen te spreken over het optreden van PSV. “Ik heb wel genoten. Het grootste gedeelte van de wedstrijd speelden we goed voetbal. Af en toe erg goed. Ook in de eerste helft soms heel slordig balverlies. Maar ik heb mooie doelpunten gezien, mooie combinaties. Ik heb een elftal gezien wat de tegenstander goed vastzette.”

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko speelde een sterke wedstrijd en luisterde dat op met een doelpunt en een assist. Bosz ziet ook dat de aanvaller een goede ontwikkeling doormaakt. “Ik vind een aantal dingen van hem knap. Eén: pas twintig jaar, zijn eerste seizoen…” De trainer van PSV pauzeert even in zijn verhaal als hij Bakayoko in de buurt ziet komen. “Ik moet nu wat zachter praten. Hij komt eraan en hij moet het niet teveel horen.” De Belg kan nog wel eens naast zijn schoenen gaan lopen, vertelt Bosz. “Ja, ik moet hem af en toe wel een tikkie geven.”

De coach van PSV wil toch even wat complimenten uitdelen aan de aanvaller. “Maar ik vind het knap dat je pas twintig bent en nu noodgedwongen iedere wedstrijd negentig minuten moet spelen. Hij raakt niet geblesseerd en de dingen die hij eerder niet goed deed, doet hij nu langzaam beter.” Bosz noemt een van de aspecten waarin hij stappen zet. “Hij wil nog wel eens terugwandelen bijvoorbeeld. Het is niet alleen maar aanvallen, je moet je team ook in verdedigend opzicht helpen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vrouwelijke fan scheldt PSV-spelers één voor één uit bij aankomst in Nijmegen

PSV had allesbehalve een warm welkom in Nijmegen voor het uitduel met NEC.