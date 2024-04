Boulevard: Toekomstige Real Madrid-speler Endrick onthult relatiecontract met bizarre clausules

heeft onthuld dat hij een contract heeft voor zijn relatie met Gabriely Miranda. In het contract van de zeventienjarige vleugelspeler en het twintigjarige model staan een aantal bizarre clausules.

Dat Endrick een contract heeft met zijn vriendin, onthulde hij in gesprek met de podcast Pod Delas. In dat interview vertelt hij over een aantal bijzondere clausules die hij heeft vastgelegd met zijn partner. Zo is het voor het paar verplicht om in iedere situatie tegen elkaar te zeggen dat ze van elkaar houden. Daarnaast mogen de geliefden geen verslavingen hebben of gedragsveranderingen ondergaan.

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaan maakt komende zomer de overstap van Palmeiras naar Real Madrid. De Madrilenen maakten in december 2022 al bekend dat Endrick op zijn achttiende de stap naar Spanje zal maken. Recent maakte de vleugelspeler indruk door doelpunten te maken voor het nationale elftal van Brazilië in oefenwedstrijden tegen Spanje en Engeland.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Regi Blinker ziet twee spelers bij PSV die té goed zijn voor de Eredivisie

Regi Blinker is lyrisch over twee spelers van PSV. "Tegenstanders vallen gewoon om bij dat kappen en draaien."