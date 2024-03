'Mbappé lost verrassende naam af als bestbetaalde speler van LaLiga'

lost volgens Mundo Deportivo een verrassende naam af als bestbetaalde speler van Spanje. Zodra de 25-jarige Fransman zijn transfervrije overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid heeft afgerond, moet verdediger zijn positie als topverdiener van LaLiga afstaan aan de nieuwe superster.

De Franse sportkrant schrijft op basis van informatie van de Franse krant L'Équipe dat Mbappé met zijn huidige PSG-salaris al veruit de bestbetaalde speler in Europa is. De wereldkampioen van 2018 zou in Parijs maandelijks een bedrag van 6 miljoen euro op zijn rekening bij mogen schrijven, waarmee hij bijna drie keer zoveel verdient dan spelers als Kevin de Bruyne (met 2,02 miljoen euro bij Manchester City de grootverdiener in de Premier League) en Harry Kane (met 2,1 miljoen euro bij Bayern München de bestbetaalde Bundesligaspeler). Voor welk honorarium Mbappé in Madrid op de loonlijst zal komen te staan is nog onduidelijk, maar dat hij de absolute grootverdiener in stadion Santiago Bernabéu gaat worden lijkt wel vast te staan.

Alaba krijgt volgens de Franse krant elke maand een bedrag van 1,88 miljoen euro voor zijn diensten overgemaakt. Daarmee blijft hij ploeggenoten Jude Bellingham en Vinícius Júnior, die een maandsalaris van 1,67 miljoen euro zouden hebben, nipt voor. De Oostenrijkse verdediger is daarmee ook nipt de bestbetaalde speler in de hele Spaanse competitie: Robert Lewandowski zou bij FC Barcelona een bedrag van 1,87 miljoen euro ontvangen.

Overstap

Het lijkt al langere tijd niet meer de vraag óf, maar wannéér Real bekend gaat maken dat het Mbappé komende zomer aan de selectie toe gaat voegen. De superster van PSG beschikt immers over een aflopend contract bij zijn huidige werkgever, waardoor de koploper van LaLiga geen transfersom hoeft over te maken om hem in te lijven. De krant Marca schreef twee weken geleden dat Real inmiddels een geschikte datum zoekt voor de presentatie van Mbappé, maar dat daarbij bijvoorbeeld ook rekening moet worden gehouden met de concerten die Taylor Swift eind mei in stadion Santiago Bernabéu gaat geven.