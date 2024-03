'Taylor Swift zit presentatie Kylian Mbappé bij Real Madrid in de weg'

Real Madrid moet de presentatie van als grote aanwinst voor komend seizoen mogelijk uitstellen dankzij Taylor Swift. De Amerikaanse zangeres treedt eind mei twee keer op in stadion Santiago Bernabéu, waardoor de Franse superster van Paris Saint-Germain mogelijk op een later moment aan pers en publiek kan worden gepresenteerd.

Het lijkt inmiddels niet meer de vraag óf Mbappé volgend seizoen het shirt van De Koninklijke aan zal gaan trekken, maar meer wanneer de club nou eindelijk met dat nieuws naar buiten zal komen. De 25-jarige superster loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract in Parijs en zou daardoor transfervrij de overstap kunnen gaan maken naar de Spaanse grootmacht.

De Spaanse krant Marca schrijft dat er nog steeds geen akkoord ligt tussen Mbappé en Real, maar dat de club dusdanig zeker is van zijn zaak dat al wordt nagedacht over een geschikt moment om de speler te presenteren. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat de club en/of Mbappé op 1 juni uitkomt in de Champions League-finale. Real plaatste zich woensdag met een 1-1 gelijkspel tegen RB Leipzig voor de kwartfinale van het miljardenbal, PSG had een dag later aan een 1-2 uitoverwinning op Real Sociedad eveneens voldoende om zich bij de laatste acht te scharen.

Mocht Real of Mbappé (of beiden) zich plaatsen voor de eindstrijd op Wembley, dan zal de speler de week daarna (ergens tussen 3 en 6 juni) gepresenteerd worden, zo weet de krant. Sneuvelen beiden in de kwart- of halve finales, dan zou dat moment een week naar voren worden gehaald. Op 28 en 29 mei is het stadion echter niet beschikbaar omdat Swift daar dan optreedt in het kader van haar Europese tour, waarmee de zangeres op 4, 5 én 6 juli de Johan Cruijff ArenA aan zal doen. De krant acht de kans dan ook het waarschijnlijkst dat Mbappé in dat scenario op 30 of 31 mei zal worden gepresenteerd.