Dubbelslag van Mbappé deelt de genadeklap uit: PSG door in de Champions League

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van Real Sociedad. Na de 2-0 overwinning in Parijs drie weken geleden werd het nooit echt spannend in San Sebastian. leidde zijn ploeg met twee doelpunten naar een 2-1 overwinning. Zo was de Franse superster toch weer de man van de avond nadat hij de afgelopen weken onder vuur lag in Parijs.

Real Sociedad had een klein wonder nodig in San Sebastian tegen Paris Saint Germain, waar Kylian Mbappé in de basis stond. De Franse superster is de laatste weken onderwerp van gesprek in Parijs nadat hij bekend maakte zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. Afgelopen weekend tegen Monaco werd hij bij rust gewisseld en keek hij de tweede helft vanaf de tribune bij zijn familie in plaats van plaats te nemen in de dug-out bij zijn teamgenoten. Sociedad is de laatste weken compleet uit vorm en nadat de vorige wedstrijd in Parijs in een 2-0 nederlaag eindigde, leek de kwartfinale al uit zicht.

PSG had de wedstrijd vanaf de eerste minuut al onder controle en kwam na een kwartier voetballen al op voorsprong. Mbappé ontving de bal op de achterlijn waarna hij met een aantal flitsende schijnbewegingen naar binnen kwam. Hij vond het gaatje om te schieten en schoot de bal overtuigend in de verre hoek. Na de goal leek de wedstrijd zo goed als beslist en leek ook Real Sociedad de handdoek zowat in de ring te gooien. Mbappé en Bradley Barcola kregen nog grote kansen om te scoren, maar Alex Remiro had een aantal goede reddingen in huis om erger te voorkomen. Sociedad wist daar op een afstandsschot van Takefusa Kubo na, eigenlijk niets tegenover te stellen.

Het spelbeeld in tweede helft bleef onveranderd en ook nu scoorde PSG al vroeg. Mbappé was opnieuw het goudhaantje nadat hij de Sociedad-verdediging zijn hielen liet zien en Remiro verschalkte met een hard schot in de korte hoek. Even later dachten de Spanjaarden iets terug te doen toen Ander Barrenetxea de bal binnen kopte, maar hier ging een streep doorheen vanwege nipt buitenspel. Sociedad creëerde vervolgens enkele grote kansen voor Mikel Oyarzabal en Benat Turrientes, echter zat een comeback er nooit in. De wedstrijd ging op deze manier, net als het Europese seizoen voor Real Sociedad, als een nachtkaars uit. Tegen het sluiten van de markt zorgde Mikel Merino toch nog voor de eretreffer.

De Parijzenaren ontdeden zich in dit tweeluik eenvoudig van Sociedad en plaatsen zich zo voor de kwartfinales. Na uitschakelingen tegen Real Madrid en Bayern München was het alweer drie jaar geleden dat de Fransen zich plaatste bij de laatste acht.