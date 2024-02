Barcelona wil Frenkie de Jong niet offeren voor spectaculairste transfer van 2024

Barcelona is niet van plan om en te verkopen om de eventuele komst van mogelijk te maken. Daarmee zou de club zijn doel voorbijschieten, waarschuwt sportief directeur Deco.

Mbappé beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en wordt voortdurend in verband gebracht met Real Madrid. Toch heeft Barcelona uiteraard ook oren naar zijn komst in de zomer. Hoewel Mbappé transfervrij zou zijn, is zijn komst vanwege zijn megasalaris en eventueel tekengeld een dure onderneming.

Artikel gaat verder onder video

Daarom krijgt Deco de vraag of hij twee spelers met een hoge marktwaarde, Araújo en De Jong, zou willen verkopen om de spectaculaire transfer mogelijk te maken. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren rondom Mbappé, maar het zou een vergissing zijn om Araújo en Frenkie te verkopen. Dat is alsof je een arm en een been verkoopt. Daar wordt het team niet sterker van”, antwoordt Deco in gesprek met Esport3.

Barcelona wil niemand verkopen

Eerder deze week weidde Deco in de Spaanse pers al uit over de transferwensen voor komende zomer. “Het plan is om niemand te verkopen en een of twee nieuwe spelers binnen te halen”, zei hij. “Volgend seizoen hebben onze jonge spelers weer een jaar extra ervaring opgedaan. Als we toch moeten verkopen, zullen we proberen om niet het hart uit het team te halen.” De positie van controlerende middenvelder geniet de aandacht na het vertrek van Sergio Busquets naar Inter Miami, afgelopen zomer. “Dat is de beste controleur die ik mijn hele leven heb zien voetballen. We gaan niemand vinden als hij”, waarschuwde Deco.