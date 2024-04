Kluivert werd vooraf getipt over zwakke punt Onana: 'Wist dat ik daar ging schieten'

werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zijn club Bournemouth tegen Manchester United door zijn trainer Andoni Iraola getipt over de zwakke hoek van zijn voormalig Ajax-ploeggenoot . Het was dan ook geen toeval dat de Nederlander na ruim een halfuur voor de 2-1 tekende met een hard, laag schot in de korte hoek.

Bij een 1-1 stand werd Kluivert volledig vrijstaand aangespeeld op de linkerflank. De oud-speler van onder meer Ajax, RB Leipzig en Valencia dribbelde vervolgens onbedreigd naar binnen, waarna Onana geen antwoord had op zijn droge knal. In de tweede helft zou Bruno Fernandes uit een penalty met zijn tweede treffer van de avond een punt redden voor het United van Erik ten Hag, dat van geluk moest spreken dat de bal in de absolute slotseconden aan de andere kant niet opnieuw op de stip ging.

Na afloop staat Kluivert grijnzend voor de camera's om zijn zesde Premier League-treffer van het seizoen toe te lichten. "Ik wachtte al op deze bal, want ik zag dat er in dat gebied heel veel ruimte lag", begint de tweevoudig Oranje-international. "Toen ik 'm kreeg had ik maar één ding in gedachten: op doel schieten. Het grappige is dat ik me herinner wat de trainer zei over Onana, die ik nog van Ajax ken: korte hoek! Dus toen ik de bal kreeg, wist ik dat ik daar ging schieten."