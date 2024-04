Carlos Aalbers reflecteert op sterk seizoen NEC: ‘Die situatie was heel zwaar’

Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC, ziet zijn club goede kans maken op het behalen van Europees voetbal. De voormalig voetballer vindt het knap hoe ver de Nijmegenaren zijn gekomen ten opzichte van het begin van het seizoen.

Aan het begin van het seizoen bestond er veel onvrede bij de supporters van NEC. De Nijmegenaren hadden de eerste twee wedstrijden van het seizoen verloren, waarna boze supporters verhaal kwamen halen bij de ingang van het Goffertstadion. Daar gingen Aalbers en een aantal spelers met de fans in gesprek. “We begonnen in de zomer met dertien nieuwe spelers”, blikt hij daarop terug in gesprek met NOS. “Die druppelden in de loop van de voorbereiding binnen. En dat kost gewoon tijd: ze moesten zich aanpassen en het moest een team worden. Dat soort factoren bepaalt je succes.”

Twee belangrijke pionnen waren Philippe Sandler en Bas Dost. “In oktober kwam Sandler terug van een blessure en werd de rol van Dost steeds groter”, vervolgt Aalbers. “Je zag het in elkaar vallen. Eerst leidde dat tot gelijke spelen, daarna ook tot zeges. Toen de winterstop begon, zag het er opeens heel anders uit en stonden we waar we wilden.” Toch was er in de winter niet alleen maar positief nieuws voor NEC. Zo verloren de Nijmegenaren Dost eind oktober, nadat hij met hartproblemen naar de grond zakte in het duel met AZ. “De situatie met Bas Dost was zwaar. En we raakten Magnus Mattson kwijt aan FC Kopenhagen.”

NEC neemt het zondagavond in de bekerfinale op tegen Feyenoord en staat in de Eredivisie op de zesde plaats met een punt achterstand op nummer vijf Ajax. Daarmee hebben de Nijmegenaren nog twee manieren om Europees voetbal veilig te stellen, wat volgens Aalbers fantastisch zou zijn. “Dat halen zou enorm veel betekenen voor de club. Ik heb het in 2008/2009 meegemaakt bij NEC. Het brengt heel veel teweeg. Alles gaat naar een hoger niveau, van de aandacht voor de club tot ons imago tot de kwaliteit van de spelers”, besluit hij.

