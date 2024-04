Chris Woerts: 'Hij is zó slecht, het is levensgevaarlijk, je bent als speler je leven niet zeker!'

Chris Woerts heeft maandagavond in het programma Vandaag Inside uitgehaald naar scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter floot volgens de sportmarketeer dramatisch in Limburg tijdens de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en de nummer twee van de Eredivisie: Feyenoord.

Presentator Wilfred Genee haalt maandagavond het optreden van Nijhuis in Sittard aan in de uitzending van Vandaag Inside. De scheidsrechter uit Enschede kreeg gedurende het duel tussen de Limburgers en Feyenoord al de nodige kritiek en moest maandagavond ook kritische woorden van Woerts incasseren: "Hij is zo slecht, die Nijhuis. Levensgevaarlijk. Als Nijhuis fluit, dan ben je als speler je leven niet zeker", stelt de sportmarketeer. "Hij loopt in het veld met al die gebaartjes..."

Johan Derksen laat Woerts uitpraten, maar het is het totaal niet eens met de bargast van Vandaag Inside: "Ik vind alle kritiek op Nijhuis volkomen nonsens. Hij laat duels toe. Je ziet alleen als hij (Nijhuis, red.) fluit een soort Engels voetbal in Nederland", vindt Derksen, die van mening is dat ploegen zich tegenwoordig aanstellen als Nijhuis fluit: "Tegenstanders kunnen er gewoon niet tegen en gaan liggen rollebollen."

Johan Derksen: 'Ik vind alle kritiek op Bas Nijhuis volkomen nonsens!'

