Woerts schiet uit zijn slof: 'Wat een huilebalk is dat joh. Hij moet zijn mond houden, deze wijsneus'

Chris Woerts en Andries Jonker zullen niet snel vrienden worden. Eerstgenoemde liet onlangs in Vandaag Inside geen spaan heel van het niveau van het vrouwenvoetbal in Nederland. Jonker werd gevraagd naar de uitspraken van Woerts en nodigde de zakenman vervolgens uit om een keer bij een training van de nationale ploeg te komen kijken. Woerts zit daar echter niet op te wachten en vindt dat de bondscoach ‘zijn mond moet houden’.

Het vrouwenvoetbal in Nederland is de laatste weken onderwerp van gesprek. De speelsters van de clubs in de Eredivisie Vrouwen luidden onlangs de noodklok over de slechte betaling van voetbalsters in Nederland. Woerts was niet onder de indruk en stelde afgelopen vrijdag in Vandaag Inside dat ze niet zo moeten klagen. “Lachwekkend. De KNVB heeft gezegd: ‘iedere BVO moet een vrouwenelftal hebben’, maar zoveel talent is er helemaal niet in Nederland. Dus dan krijg je die versplintering. De goede speelsters spelen in het buitenland ook voor heel weinig geld trouwens. En die dames, die moeten hun mond houden, want die kunnen amper de bal van A naar B spelen”, zo klonk het.

Jonker kreeg tijdens een persmoment bij de nationale ploeg de uitspraken van Woerts voorgelegd. “Chris is van harte welkom bij een training, dan kan hij op zijn gemak bekijken of hij daar gelijk in heeft of niet”, aldus de bondscoach. Woerts zit er echter niet op te wachten om langs de lijn te gaan staan bij de vrouwen. “Andries Jonker, wat een huilebalk is dat joh. Dan gaat hij weer klagen… Hij heeft mij via de pers uitgenodigd om mee te gaan naar het Nederlands elftal om een training bij te wonen van de dames.” Die uitnodiging doet Woerts in elk geval niet veranderen van standpunt. “Het niveau van de Eredivisie Vrouwen is gewoon laag. Daar zijn we het allemaal over eens, maar die wijsneus zegt dan weer: nee, kom eens trainen bij mij.”

Woerts is er geen voorstander van om de salarissen voor voetbalsters in de Eredivisie Vrouwen te verhogen. “Gratis geld bestaat niet. Die dames denken dat wij ze moeten subsidiëren. Dat kan helemaal niet”, zo zei de zakenman, die duidelijk geen fan is van Jonker. “Hij moet zijn mond houden, deze wijsneus. Hij is niet verder gekomen dan de Volewijckers (amateurclub in Amsterdam, red.).”

