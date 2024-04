De grootste overwinningen van Feyenoord op Ajax in de Klassieker op een rijtje

Feyenoord heeft Ajax in De Klassieker vernederd met 6-0. De uitploeg uit de hoofdstad kwam er helemaal niet aan te pas. Nog nooit won Feyenoord van Ajax met zo’n groot doelpuntenverschil. De grootste overwinning van Feyenoord op Ajax dateerde uit 1964, toen werd het 9-4 voor de Rotterdammers, dit record is dus nu uit de boeken gespeeld.

Record van Feyenoord uit de boeken gespeeld

Het record van meeste doelpunten in één wedstrijd tegen Ajax stond net iets te scherp voor de ploeg uit de havenstad. Zowel in 1960 als in 1964 scoorde Feyenoord liefst negen keer in De Klassieker. De wedstrijden in die jaartallen eindigden in 9-5 en 9-4. Een doelpuntenverschil van zes goals werd dus niet eerder geëvenaard.

Wat zijn de grootste overwinningen van Feyenoord op Ajax?

Artikel gaat verder onder video

De grootste zeges van Feyenoord op Ajax zijn de overwinningen in 1964 en 1960. 1964: 9-4 (5 doelpunten verschil), 1960: 1-6 (5 doelpunten verschil). Maar het record is dus uit de boeken gevoetbald. Op 7 april 2024 won Feyenoord met 6-0 Van Ajax. Er werd wel vaker met vier doelpunten verschil gewonnen in De Klassieker. De laatste keer was dit seizoen nog, toen Feyenoord met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA won.