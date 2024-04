Derksen voorspelt 'sensatie': 'Hij heeft laten zien dat het op een andere manier beter kan'

René van der Gijp vreest in Vandaag Inside hardop dat Arne Slot het bij Liverpool heel lastig gaat krijgen met de erfenis van de immens populaire Jürgen Klopp. Johan Derksen is in tegenstelling tot zijn Vandaag Inside-collega een stuk positiever gestemd: "Ik denk dat Slot ook daar een sensatie is."

Van der Gijp kan maar één voorbeeld bedenken van een trainer die erin geslaagd is een zeer succesvolle voorganger te overtreffen: Pep Guardiola bij Bayern München. "Die nam het over van Jupp Heynckes, die won de treble: Europa Cup, beker, kampioen. Pep heeft zich niet stukgebeten, maar voor de rest heeft iedereen die na een trainer kwam die tot Jezus bevorderd was, zich daarop stukgebeten."

Hij noemt een aantal voorbeelden van grote trainers wiens nalatenschap voor degene die hem op moest volgen kwam niet te behappen bleek: "Klopp, Guardiola, José Mourinho in zijn beste tijd, Sir Alex Ferguson. En in het klein: Foppe de Haan." Presentator Wilfred Genee beaamt: "In het heel klein." Van der Gijp herhaalt: "Daar bijt iedere andere trainer daarna zich op stuk."

Derksen is het er niet helemaal mee eens: "Ja, maar René... Slot heeft Dick Advocaat overtroffen, hè? Die was trainer van Feyenoord, Slot kwam en heeft laten zien dat het op een andere manier beter kan." Van der Gijp vindt de situaties niet vergelijkbaar: "Klopt, maar die Klopp, die is nu negen jaar bij Liverpool geweest. Die heeft een eigen café, het Klopp café, die is Jezus daar. En iedereen gaat weg: Salah gaat weg, Van Dijk gaat weg, daar ben ik honderd procent van overtuigd." Derksen spreekt daarop de verwachting uit dat de huidige trainer van Feyenoord 'ook daar een sensatie is'. Van der Gijp: "Laten we het hopen."

