Derksen zit toch bij Vandaag Inside na operatie en geeft een gezondheidsupdate

Johan Derksen werd dinsdagochtend geopereerd aan een liesbreuk en zat ’s avonds gewoon weer aan tafel bij Vandaag Inside. In het programma vertelt de oud-voetballer hoe het nu met hem gaat.

“Ja, de operatie is naar volle tevredenheid doorgegaan”, begint Derksen bij Vandaag Inside. “Maar dan moet je daarna nog vier uur wachten tot die ruggenprikverdoving eruit is. Dus je ligt daar nog vier uur naar buiten te kijken.”

“Heb je nog leuke reacties gehad in het ziekenhuis?”, wil Wilfred Genee graag weten. Derksen reageert instemmend. “Ik schrik wel eens van de uitstraling van dit programma. Werkelijk heel Nederland kent je tegenwoordig. Toen we vroeger dat voetbalprogramma (Voetbal International, red.) hadden, had je nergens last van. Ik begrijp ook niet dat we maar een miljoen kijkers hebben, want iedereen die ik tegenkom, heeft gekeken.”

Genee vraagt zich nog af of Derksen dan ook naakt op de operatietafel lag. “Jawel, want op een gegeven moment hoorde ik de vrouwelijke chirurg zeggen tegen één van de verpleegsters: ‘Help je even mee die jongeheer opzij leggen’”, gaf Derksen aan. Genee wilde weten of hij zich niet ongemakkelijk voelde. “Nee, ik heb geen gêne”, antwoordt Derksen. “Maar je moet daar naar de operatiezaal lopen. Dat is zo gênant op van die rare slippers en dan heb je zo’n hemd van voor dicht en van achter kijken ze tegen je kont aan. En dan zo’n netje dat ze ook in de vleesverwerkingsindustrie hebben op je kop. Dus ik zeg tegen zo’n mevrouw: ‘Het is geen carnaval, maar ik ben wel verkleed’.”

Hoe gaat het met Johan Derksen na de operatie aan zijn liesbreuk?

