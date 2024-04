Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip voert één wijziging door tegen Go Ahead Eagles

Ajax-trainer John van ’t Schip voert in zijn opstelling voor het thuisduel met Go Ahead Eagles één wijziging door ten opzichte van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen zondag. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kan donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA weer een beroep doen op , die het bezoek aan Zwolle wegens een schorsing aan zich voorbij moest laten gaan.

Kaplan streek in de zomer van 2022 neer in Amsterdam, maar vanwege blessureleed duurde het heel lang voordat Ajax plezier aan hem kon beleven. De Turkse verdediger maakte eind februari in de uitwedstrijd tegen AZ zijn officiële debuut in de Amsterdamse hoofdmacht en verscheen een week later in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor het eerst aan de aftrap. Kaplan ontving veel lovende kritieken voor zijn eerste optredens, maar ook hij kon niet voorkomen dat Ajax in de Eredivisie punten liet liggen tegen Fortuna Sittard én Sparta Rotterdam en in de UEFA Conference League door Aston Villa op pijnlijke wijze uit het toernooi werd geknikkerd.

Artikel gaat verder onder video

Kaplan incasseerde in de uitwedstrijd tegen Sparta een rode kaart en moest om die reden het duel met PEC Zwolle aan zich voorbij laten gaan. Gelukkig voor Ajax is de linkspoot donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer inzetbaar. Het Algemeen Dagblad verwacht Kaplan meteen terug aan de aftrap. Hij vervangt Benjamin Tahirovic, die afgelopen zondag op bezoek bij PEC Zwolle weer een keer mocht beginnen. Van ’t Schip houdt voor de rest vast aan dezelfde namen. Diant Ramaj verdedigt het doel. Devyne Rensch, Jorrel Hato en Kaplan vormen de driemansdefensie, met Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor als ‘wingbacks’.

Sivert Mannsverk, die tegen PEC Zwolle aantrad als een van de drie centrale verdedigers, speelt tegen Go Ahead Eagles op zijn vertrouwde positie. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Branco van den Boomen. Voorin kan Van ’t Schip nog altijd niet beschikken over Steven Berghuis en Brian Brobbey. Mika Godts, Steven Bergwijn en Chuba Akpom zullen daarom ook tegen de huidige nummer zeven voor het gevaar en de doelpunten moeten zorgen. Ajax doet bij een overwinning goede zaken in de strijd om de vijfde plaats. Het zag NEC dinsdagavond gelijkspelen tegen Fortuna Sittard, waardoor de voorsprong op de Nijmegenaren vergroot kan worden tot vier punten. Go Ahead Eagles kan het gat met Ajax daarentegen verkleinen tot één punt.

De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Kaplan, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Godts, Akpom, Bergwijn.

