Van 't Schip hoopt Ajax-sterkhouder in De Klassieker terug te hebben: 'Morgen is hij er sowieso nog niet bij'

Ajax-trainer John van 't Schip hoopt dat spits zondag in De Klassieker tegen Feyenoord 'een rol kan spelen'. De 22-jarige clubtopscorer ontbreekt donderdag sowieso nog in het thuisduel met Go Ahead Eagles, maar zou drie dagen later in De Kuip mogelijk weer deel uit kunnen maken van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.

Op de clubsite gaat Van 't Schip uitgebreid in over de stand van zaken rond de verschillende blessuregevallen in zijn selectie, te beginnen met die van Steven Berghuis. "Hij is min of meer wel afgeschreven voor De Klassieker", legt de trainer uit. "Die is al vijf, zes weken uit de voetbaltraining en is nog niet klachtenvrij. Dus we hopen richting FC Twente (14 april, red.), of daarna, want daar zitten tien dagen tussen, tegen Excelsior (24 april, red.)."

Voor Brobbey ziet het er een stukje beter uit: de spits viel in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak (tegen Sparta) uit met een hamstringblessure en moest daardoor de oefeninterlands van Oranje én de wedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend (1-3) aan zich voorbij laten gaan. Zijn rentree is echter aanstaande, afgaande op de woorden van zijn trainer: "Morgen is hij er in ieder geval niet bij. Hopelijk kan hij zondag misschien aansluiten en een rol hebben, maar dat ligt aan de komende dagen."

Tegen de Eagles keert Josip Sutalo in ieder geval wél terug in de selectie: "Die is weer fit, die is ook aan het trainen dus is er weer bij." Daarnaast keert Ahmetcan Kaplan donderdag terug van de schorsing waardoor hij in Zwolle ontbrak. Twee andere verdedigers kampen met ziekte, legt Van 't Schip uit: "Borna Sosa is ziek, dus we moeten afwachten hoe hij zich voelt. En Jakov Medic wás ziek, maar die is ook weer terug." De rentree van Jordan Henderson is verder weg: "Die is deze week er niet bij, die wordt behandeld in Engeland en krijgt daar zaterdag als het goed is ook een specifieke behandeling. Dan is het de bedoeling dat hij volgende week weer traint bij ons, en hopelijk weer beschikbaar is", besluit Van 't Schip het medische bulletin.

