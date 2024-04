Goedemorgen Eredivisie tipt nieuwe trainer voor Ajax: 'Waarom doen ze zo moeilijk?'

Urby Emanuelson ziet in Dave Vos een toekomstige hoofdtrainer voor Ajax 1. Als assistent-trainer van Jong Ajax werkt Emanuelson samen met Vos, die de hoofdtrainer is bij de beloftenploeg. Emanuelson is erg te spreken over zijn collega en krijgt bijval van Mario Been.

Ajax zoekt momenteel een opvolger van John van ’t Schip, die heeft bevestigd dat hij na dit seizoen geen hoofdtrainer meer is. “Ik denk gewoon dat zijn visie past bij Ajax, de manier waarop hij denkt en wil spelen. Als je hem een ploeg geeft met kwaliteit, kan hij een ploeg laten swingen”, verwacht Emanuelson. “Wat ik zijn kracht vind, is de oefenstof. Hij kan de spelers via de juiste oefenvorm kennis laten maken met wat hij wil bereiken. Dat vind ik een van zijn grootste krachten.”

Ajax zou er in ieder geval verstandig aan doen om Vos volgend seizoen deel uit te laten maken van de technische staf, stelt Emanuelson. “Ik zou hem zeker bij de selectie halen. Als assistent zou dus ook kunnen. In een heel korte periode heeft hij als assistent van Hedwiges Maduro dit seizoen al veel voor elkaar gekregen. Als hij een hele voorbereiding kan draaien met zijn visie, denk ik dat hij een ploeg goed kan laten voetballen.”

Volgens Been moet Ajax de uitspraken van Emanuelson serieus nemen. “Op basis van wat Urby nu zegt: als je die man aan boord hebt, waarom doe je dan zo moeilijk? Maar dat is het erkennen en herkennen van de kwaliteiten van mensen die werkzaam zijn binnen de club. Het lijkt me dan niet zo moeilijk om hem als hoofdtrainer aan te stellen, als deze trainer voldoet aan de eisen.”

