Eljero Elia maakt verwijt aan Goedemorgen Eredivisie na plotselinge afwezigheid

Eljero Elia zou zondagochtend te gast zijn in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN, maar kwam onaangekondigd niet opdagen. Presentatrice Fresia Cousiño Arias sprak live in de uitzending haar zorgen uit over de oud-international, maar laatstgenoemde heeft inmiddels een teken van leven gegeven en komt zelfs met een verwijt aan het adres van het programma.

Elia zou zondag eigenlijk te gast zijn in Goedemorgen Eredivisie. De oud-speler van onder meer FC Twente, Feyenoord, ADO Den Haag en het Nederlands kwam echter niet opdagen. Elia meldde zich niet af en dat zorgde voor bezorgde reacties aan tafel, onder anderen van Cousiño Arias. “We hebben een goedgevulde tafel wilde ik zeggen, maar zo goedgevuld is die niet. We hebben een leeg stoeltje”, zei de presentatrice, waarna Hans Kraay junior duidelijk maakte dat het om Elia ging. Cousiño Arias: "Eljero, we proberen je te bereiken, je telefoon staat uit, reageer effe, we willen weten of het goed met je gaat."

Elia heeft inmiddels in twee Instagram Stories gereageerd op zijn ontbreken in de uitzending. “Met mij gaat het perfect, dankjewel”, schrijft de oud-aanvaller, waarna hij ogenschijnlijk met een opvallend verwijt komt aan Goedemorgen Eredivisie: “Moet je me wel een mail sturen”, aldus Elia, die verder niet verduidelijkt wat hij daarmee bedoelt.

Vervolgens laat Elia weten waarom hij zondagochtend ontbrak bij Goedemorgen Eredivisie: “Hier was ik, omdat jullie je zorgen maakten”, schrijft hij bij een video van (vermoedelijk) een van zijn kinderen op het voetbalveld.