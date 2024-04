Volendam krijgt pak slaag van directe concurrent en kan degradatie nauwelijks meer ontlopen

Excelsior heeft vrijdagavond op overtuigende wijze drie punten gepakt in de degradatiekraker tegen FC Volendam. De ploeg uit het vissersdorp hield vijf punten over aan de voorgaande drie duels en reisde dus vol vertrouwen af naar Kralingen, maar kreeg op Woudestein stevig op de broek: 4-0.

Waar FC Volendam na de 3-2 triomf op RKC Waalwijk van vorige week aantrad met dezelfde basiself, wijzigde Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen zijn ploeg op liefst vijf plaatsen. Zo verschenen de weer fitte topscorer Troy Parrot en linksbackArthur Zagré aan de aftrap. Ook de terugkeer van Redouan El Yaakoubi in het hart van defensie was een flinke opsteker voor de Rotterdammers.

Beide ploegen streden om ervoor te zorgen dat de speeldag van vandaag, de vrijdag, volgend seizoen niet de vaste wordt. De Kralingers voetbalden uiterst comfortabel en toonden via een schot van Sanches Fernandes op de lat hun intenties. De Volendammers zwijnden, maar het uitvallen van Robert Mühren na twintig minuten was een flinke domper. De aanvalsleider was goed voor drie van de laatste vijf Volendamse doelpunten. De ploeg van trainer Regilio Simons fungeerde overigens zowel met als zonder Mühren als speelbal van Excelsior en het was een wonder dat het bij rust slechts 2-0 stond. In de laatste vijf minuten maakten de Rotterdammers het verschil via een afstandsschot van Lance Duijvestijn en een intikker van Lazaros Lamprou.

FC Volendam behaalde vijf punten uit drie wedstrijden én kort na rust leek Het Andere Oranje kort voor een wederopstanding te zorgen. Een sterk Excelsior drukte dat echter snel de kop in én ging verder met waar het in het eerste bedrijf gebleven was. Tien minuten na rust counterden de Kralingers via Parrott naar de 3-0. Het Volendamse verzet was gebroken, waarna Lamprou nog aan het Rotterdamse doelsaldo werkte. Dankzij de 4-0 overwinning klimt Excelsior over RKC Waalwijk naar de vijftiende plaats. FC Volendam zakte na deze deceptie verder weg in het degradatiemoeras: de ploeg blijft zeventiende, met vijf punten minder dan de nieuwe nummer zestien RKC. De Waalwijkers hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld en gaan zaterdag op bezoek bij AZ.