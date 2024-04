FC Twente profiteert van vroege rode kaart en boekt zakelijke overwinning op Fortuna Sittard

FC Twente heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Door een vroege rode kaart van Rodrigo Guth speelden De Tukkers bijna een uur met een man meer. Dit resulteerde uiteindelijk in een 2-0 overwinning door doelpunten van Sadik Fofana (eigen goal) en Ricky van Wolfswinkel.

Bijna alle ploegen lieten in de doordeweekse speelronde punten liggen. Zo ook FC Twente, dat na een overwinning in een matige Twentse derby (1-0) tegen Heerenveen een 3-1 voorsprong uit handen gaf. Fortuna, dat voor de interlandbreak met een opmars bezig was, speelde tegen NEC eveneens gelijk (1-1). Een andere gelijkenis was het ontbreken van een belangrijke speler: Danny Buijs kon niet beschikken over de geschorste Dimitrios Siovas, terwijl bij de Enschedeërs Myron Boadu opnieuw ontbrak.

Artikel gaat verder onder video

Zijn 35-jarige collega Ricky van Wolfswinkel noteerde na een kwartier de eerste doelpoging van de wedstrijd, maar zijn schot was een eenvoudige prooi voor Michael Verrips. De Fortuna-doelman zag de thuisploeg veelvuldig ten aanval trekken, maar hoefde nauwelijks in actie te komen. De Limburgers hielden het centrum compact en probeerden op de juiste momenten druk te zetten. Wanneer er verdedigende fouten werden gemaakt, miste tegenstander FC Twente de scherpte en de creativiteit om hiervan te profiteren. Passes waren te hard en hadden niet de juiste richting, zoals een te hoge bal van Michal Sadilek die zo in de handen van de 27-jarige keeper vloog.

Namens Fortuna was hij het die aan de basis van het meest dreigende moment van de eerste helft stond. Na een verre uittrap raakte Mees Hilgers de bal verkeerd, waardoor Kaj Sierhuis alleen op het doel af kon gaan. Hij speelde het leder bij zijn eerste aanname echter veel te ver voor zich uit, waardoor de kans verkeken was. Zo waren er een aantal countermogelijkheden voor de bezoekers, maar deze eindigden voor ze goed en wel begonnen waren: ook Fortuna kampte met een gebrek aan scherpte. Bij niemand was dit meer zichtbaar dan bij Guth. De Braziliaanse verdediger pakte al vroeg een gele kaart toen hij Van Wolfswinkel meermaals in het gezicht raakte. Na een dik halfuur leek hij een foutieve pass met een lichte, onhandige tackle te corrigeren, waarna de 23-jarige verdediger met een tweede gele kaart van het veld moest.

In het restant van de eerste helft begon FC Twente logischerwijs meer en meer aan te dringen. Michel Vlap in kansrijke positie schoot in kansrijke positie hoog over, terwijl handige pogingen van Smal en Steijn gekeerd werden. De zoon van Maurice was in de tweede helft bedrijvig, waarbij hij goede acties combineerde met een gebrekkig overzicht. Dit was eveneens het geval bij zijn assist op het openingsdoelpunt. Na een dubbele kapbeweging leek zijn hakje niet aan te komen, maar via een Fortunees viel de bal voor de voeten van Michel Vlap. Hij schoot vervolgens via de benen van invaller Sadik Fofana de 1-0 binnen.

De Limburgers hielden vervolgens de gelederen gesloten. Ze liepen in hun eigen strafschopgebied de Twente-aanvallers veelvuldig van de bal, hadden het leeuwendeel van de afvallende ballen en gooiden zich in de baan van de nodige schoten. Ondanks de grote druk van de ploeg van Joseph Oosting en het grote cijfermatige overwicht leek een tweede Twentse treffer niet noodzakelijk in de lucht te hangen. Die viel echter wel: nadat Daan Rots kort daarvoor de paal raakte, was het Ricky van Wolfswinkel die met een handige kopbal de eindstand op 2-0 bepaalde.