FC Volendam - Feyenoord op één vlak de allerslechtste wedstrijd die Arne Slot zich kan heugen

De wedstrijd tegen FC Volendam van donderdagavond was qua intensiteit de slechtste wedstrijd van Feyenoord die Arne Slot heeft meegemaakt als trainer. Hij vond dat zijn spelers te weinig energie aan de dag legden en niet het juiste tempo hanteerden. Pas in de slotfase voelde Slot dat een doelpunt kon gaan vallen, al gebeurde dat niet.

“Was dit de slechtste wedstrijd qua intensiteit die jij hebt meegemaakt bij Feyenoord?”, vroeg Valentijn Driessen op de persconferentie na het 0-0 gelijkspel. “Eerlijkheidshalve heb ik dat na de wedstrijd wel tegen ze gezegd, ja”, antwoordde Slot. Het gebrek aan beleving is opvallend, zeker omdat Feyenoord vier dagen geleden nog grote veerkracht toonde tegen FC Utrecht (4-2).

“Tegen Utrecht vond ik al dat we vanaf minuut twee in het juiste tempo speelden”, legde Slot uit. “Ik zat net met de trainers en ik zei over een kans van Volendam: ‘Misschien was het achteraf wel beter geweest als die erin gegaan was.’ Dan waren we misschien wakker geschoten, zoals tegen Utrecht gebeurde. Dat moment is er vandaag niet geweest.”

“Pas op het eind, toen we dachten dat we punten gingen verliezen en we zo’n beetje alle aanvallers in het veld hadden gebracht, voelde ik dat het doelpunt nog weleens kon vallen. Maar in de zeventigste minuut vroeg ik aan John (de Wolf, red.): ‘Heb jij het gevoel dat we nog gaan scoren vandaag?’ Dat gevoel was niet echt aanwezig”, geeft de trainer toe.

