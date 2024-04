Safouane Karim (19) vier dagen na ruzie met Kenzo Goudmijn slachtoffer van bedreiging en racisme

Safouane Karim deed dit seizoen pas acht keer mee bij FC Volendam en verscheen nog niet aan de aftrap, maar sinds afgelopen vrijdag weet vrijwel iedereen wie hij is. Karim kreeg het zowel tijdens als na de ontmoeting met Excelsior aan de stok met en ging flink over de schreef bij zijn tegenstander. Dat heeft een zeer vervelend en triest staartje gekregen. De Telegraaf meldt dat FC Volendam dinsdag een brief heeft ontvangen waarin Karim wordt bedreigd en racistisch wordt bejegend.

FC Volendam ging afgelopen vrijdag met pijnlijke cijfers (4-0) onderuit bij Excelsior en zag daardoor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie weer een stuk dichterbij komen, maar na afloop ging het vooral over het incident waarbij Goudmijn en Karim waren betrokken. Volgens Goudmijn was Karim niet blij met het spel van de Excelsior-middenvelder. “Hij zei van alles, ook dat hij mijn moeder ging neuken”, vertelde Goudmijn na de wedstrijd voor de camera van ESPN. Karim bood op Instagram zijn excuses aan voor zijn gedrag en vertelde een afspraak te hebben gemaakt bij de sportpsycholoog.

Artikel gaat verder onder video

De 19-jarige middenvelder is in een brief gericht aan FC Volendam desondanks het slachtoffer van bedreigingen en racisme. “De verbijstering was groot bij FC Volendam toen dinsdagochtend - vanzelfsprekend zonder afzender - een brief voor Karim werd bezorgd met de aanhef ‘Hé kutmarokkaan’. Vervolgens staat er in de brief, waarvan een kopie in het bezit is van De Telegraaf: ‘Rot op in Nederland met al je landgenoten’, waarna wordt gedreigd dat de speler wordt opgezocht. ‘Dus maak maar dat je wegkomt kutmarokkaan, want jij voetbalt niet meer hoor’, zo valt te lezen op de site van de krant. Karim zou van zijn club het advies hebben gekregen om aangifte te doen bij de politie.

FC Volendam is vanzelfsprekend geschrokken van de brief. “De inhoud gaat alle perken te buiten en daarover spreekt de club zijn afschuw uit”, zo leest het. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de brief en verzorgt speler en club van adviezen over de veiligheidsmaatregelen ‘die al dan niet genomen dienen te worden’. “Alle partijen nemen deze zaak uiterst serieus en zijn er alles aan gelegen om de onderste steen van deze diep trieste actie boven water te krijgen”, zo klinkt het.

