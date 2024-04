Goudmijn onthult: 'Hij zei dat hij mijn moeder ging neuken'

De degradatiekraker tussen Excelsior en FC Volendam is uitgelopen op een bizar opstootje, waarbij scheidsrechter Danny Makkelie ná het laatste fluitsignaal nog twee rode kaarten uitdeelde. Zo eindigde de avond toch in mineur voor Excelsior-spits , die bij zijn rentree met een doelpunt bijdroeg aan de 4-0 zege op de directe concurrent, én voor FC Volendam-speler Safouane Karim.

Nadat Makkelie had afgefloten vlogen beide ploegen elkaar in de middencirkel in de haren. De arbiter toog vervolgens richting het VAR-scherm, om te beoordelen wat er nou allemaal gebeurd was. Daar zag Makkelie dat de Ierse spits Parrott tegenstander Karim aan het oor trok. Het leverde de Tottenham Hotspur-huurling een directe rode kaart op.

Ook Karim werd bestraft voor zijn aandeel in de ongeregeldheden op Woudestein. Makkelie toonde de negentienjarige buitenspeler een gele kaart, maar omdat hij er tijdens de wedstrijd óók al eentje had ontvangen betekende die eveneens rood voor de Volendammer. Daarnaast zag ook Excelsior-speler Kenzo Goudmijn nog een gele kaart getrokken worden.

In de live-uitzending van ESPN wordt verbijsterd gereageerd op de schermutselingen: "Wat was dit, joh?", vraagt presentatrice Fresia Cousiño Arias zich af. "Ik dacht: we gaan hier leuk alle mooie momenten erbij pakken, maar ik heb dit nog nooit gezien, op deze manier." Analist Anco Jansen valt haar bij: "Nee, dit heb ik nog nooit gezien." Toch viel het volgens de oud-middenvelder 'allemaal ook wel mee': "Ik zag Parrott een draai om de oren geven bij iemand, maar ik denk dat Volendam zich beter in de wedstrijd zo druk had kunnen maken als daarna. Maar voor de rest: ik heb geen klappen gezien, dus ik vond het een heel spektakel om zo weinig."

Update: Excelsior-speler Goudmijn verklaart voor de camera's van ESPN wat Karim voorafgaand aan het rumoerige einde van de wedstrijd tegen hem zei. "Hij werd boos op mij in de wedstrijd, dat ik teveel aan het dribbelen was. Daar moest ik om lachen", legt de huurling van AZ uit. "Vervolgens sta ik met El Yaakoubi op het veld en komt hij vanaf de catacomben naar mij teruglopen en mij vertellen dat ik binnen maar naar hem toe moet komen. En dat hij mijn moeder ging neuken, en van alles. Ik zal zeggen: 'Ga maar veilig naar huis, mam'. Maar dat soort dingen horen niet thuis op het veld, en vandaar dat ik ook boos werd. Ik snap dat je in de frustratie zit, maar zulke dingen hoor je niet tegen me te vertellen. Gelukkig word ik goed tegengehouden."

